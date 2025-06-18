Осадки и грозу прогнозируют по всему региону с 19 по 21 июня. Сильные дожди пройдут в четверг на севере и востоке, в пятницу – на западе и севере области. Град обойдет стороной сам Костанай, но днем в четверг и пятницу он вероятен в других районах, а в субботу днем – на западе, севере и востоке области.

- Температура ночью в четверг, 19 июня, составит +11..+16, на юге +20, днем +22..+27, на юге +31 градус, - сообщила «НГ» начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. – В пятницу ночью +11..+16, на юге +19, днем +20..+25 градусов. В субботу ночью +11..+16, днем +22..+27, на юге +30 градусов.

В Костанае в ближайшие три дня столбики термометров по ночам будут показывать +13..+15, днем +23..+25 градусов.

Ветер в эти дни ожидается юго-западного направления, преимущественно скоростью 9-14 м/с. В четверг на западе, востоке и юге, а в следующие два дня в большинстве районов области - порывы до 15-20 м/с, в пятницу, 20 июня, на востоке и юге временами порывы достигнут 23-28 м/с.

В Костанае 19 и 20 июня скорость ветра составит 9-14 м/с, в четверг порывы 15-20 м/с, в субботу ветер усилится до 15-20 м/с.

Фото Ксении РЕБИК