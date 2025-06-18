Житель областного центра И. оформил покупку автомобиля Lada через раздел Госуслуги в приложении банка. Сделку зарегистрировали, в 11.55 поступило уведомление о снятии авто с учета, а в 12.06 – о необходимости получения новых номеров в ЦОНе.

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По пути в специализированный ЦОН мужчину остановили сотрудники полиции и составили протокол по ч. 4 ст. 590 КоАП за управление автомобилем якобы с подложными номерами.

- В ходе судебного разбирательства установлено, что номера не являлись поддельными, но были признаны недействительными из-за снятия автомобиля с регистрации. Согласно требований ч. 4 ст. 590 КоАП, ответственность наступает лишь при наличии умысла, которого в действиях гр.И. установлено не было, - говорится в сообщении пресс-службы областного суда. - Он управлял автомобилем только с целью законной перерегистрации. Оформление автомобиля через приложение полностью соответствует закону и согласовано с уполномоченными органами МВД.

Специализированный суд по административным правонарушениям Костаная признал отсутствие в действиях гр. И. состава административного правонарушения.

Постановление суда еще не вступило в законную силу.