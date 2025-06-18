В июне стартовала VII Спартакиада Республики Казахстан среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением органов зрения и с интеллектуальными особенностями.

Костанайские пара дзюдоисты призеры республиканской спартакиады / Фото instagram.com/kst_para_judo

Всего в Спартакиаде планируется участие 2 000 спортсменов старше 15 лет, которые будут бороться за награды в 17 видах спорта.

Одними из первых награды спартакиады разыграли пара дзюдоисты, соревнования которых прошли в Астане. В спартакиадном турнире по пара дзюдо приняли участие более 130 спортсменов из Астаны, Алматы, Шымкенте и 14 областей республики.

По итогам этих соревнований на счету сборной Костанайской области, выступавшей под руководством тренера Ивана Сорокина и составленной из воспитанников КГУ «Спортивный клуб инвалидов» управления физкультуры и спорта, шесть призовых мест, в том числе одно первое, одно второе и четыре третьих.

Чемпионкой VII Пара спартакиады РК стала мастер спорта международного класса Динара Куджулова, соревновавшаяся в классе J1 (полностью слепые) в весовой категории до 70 кг, где ее основными соперницами были занявшие призовые места пара дзюдоистки Алматинской области Айнагуль Берик и Асемгуль Толенова.

В этом же классе серебряным призером в весовой категории до 52 кг стала мастер спорта РК Эльнара Абдиназарова, уступив первое место Бауыржан Инкар из Алматы.

Бронзовые медали завоевали выступавшие в классе J1 Али Келден, занявший третье место в весовой категории до 64 кг, и Аскар Каиров, ставший третьим в весовой категории до 95 кг и выполнивший при этом норматив мастера спорта РК

Также обладателями бронзовых медалей стали соревновавшиеся в классе J2 Темирлан Мукансалыков, занявший третье место в весовой категории до 81 кг, и один из самых молодых участников турнира Ермек Нуркабаев, ставший третьим призером в весовой категории до 95 кг и также выполнивший норматив мастера спорта РК.

В общекомандном зачете призовую тройку составили сборные Алматинской и Атырауской областей, а также Астаны.

По итогам спартакиадных стартов будет сформирована сборная Казахстана для участия в международных соревнованиях. Ближайшими из них станет чемпионат Азии, который пройдет в октябре в Туркестане.