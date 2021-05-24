Мужчину с мешком кабеля задержали на территории частного предприятия в Лисаковске сотрудники охранной группы.

Инцидент произошел 17 мая, около 5.00. Постовой предприятия заметил на территории объекта постороннего мужчину рядом с краном.

- Увидев охранника, мужчина стал убегать, бросив мешок. Об этом сотрудник охраны сообщил мобильной группе, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Через 2 минуты на место происшествия прибыли другие сотрудники. Они стали обходить прилегающую территорию. Охранники заметили мужчину, который прятался в кустарнике.

Подозреваемый был задержан. Им оказался 32-летний житель села Октябрьское. Приехавшая на место оперативно-следственная группа обнаружила в мешке срезанные силовые кабели стоимостью почти 300 тыс тенге.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО