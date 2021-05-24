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Кражу кабеля на 300 тыс тенге предотвратили сотрудники охраны в Костанайской области

24 мая 2021, 09:55 |  Криминал

Мужчину с мешком кабеля задержали на территории частного предприятия в Лисаковске сотрудники охранной группы.

Инцидент произошел 17 мая, около 5.00. Постовой предприятия заметил на территории объекта постороннего мужчину рядом с краном.

- Увидев  охранника, мужчина  стал убегать, бросив  мешок. Об этом  сотрудник охраны сообщил мобильной группе, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. -  Через 2 минуты на место происшествия прибыли другие сотрудники. Они стали обходить  прилегающую территорию. Охранники заметили мужчину, который прятался в кустарнике.

Подозреваемый был задержан. Им оказался 32-летний житель села Октябрьское. Приехавшая  на место оперативно-следственная группа  обнаружила в мешке срезанные силовые кабели стоимостью почти 300 тыс тенге.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО