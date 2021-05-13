По какому маршруту будут ходить автобусы в связи со строительством нового Корейского моста в Костанае?
13 мая 2021, 13:37 | ЖКХ
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области опубликовало на своей странице в Instagram схема движения автобусов по маршрутам №№ 101 и 101 (Дачи) с 20 мая по 1 ноября 2021 года.
Изменение маршрута связано со строительством моста на автодороге "Подъезд к г. Костанай" (Корейский мост).
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