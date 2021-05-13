Все подготовительные работы строители закончат через неделю, поэтому нужно будет перекрыть старый мост.

Работы по строительству нового моста в районе КСК начались в мае 2020 года /Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- Новый мост напрямую соединится с ул. Кубеева и пройдет через яблоневый сад, - сообщил «НГ» заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Булат СЕЙДАХМЕТОВ. - Из 24 гектаров сада, принадлежащих Виктору Симаненко, 3 гектара изъяли под строительство. Компенсация садоводу уже выплачена. Компенсацию получат и трое жителей района КСК, дома и огороды которых попали под снос. То, что мост напрямую соединится с ул. Кубеева, намного удобнее и безопаснее. Из-за поворота старого мост, часть дороги не видно и это часто создает аварийные ситуации.

Новый мост расширят с двух до четырех полос, ширина проезжей части увеличится с 9,5 м до 24-25 м, длина моста будет 250 м.

Стоимость строительства вместе с компенсацией за изъятие земель - 2,6 млрд тенге. Производит работы столичное ТОО «Казахдорстрой».

Старый мост 1970 года постройки признан аварийным, его демонтируют сразу после строительства нового. Движение в этой части города будет перекрыто ориентировочно до 1 ноября.