Искра при ремонте КамАЗа стала причиной пожара в лесничестве в Костанайской области
11 мая, в 18:50, на территории Байкадамовского лесничества в Карабалыкском районе, вблизи села Песчаное, загорелась сухая трава на площади 0,4 га. Огонь перешел на лесные колки, охватив 0,6 га.
Как сообщили сегодня в пресс-службе ДЧС Костанайской области, возгорание обошлось малыми потерями.
Локализовали пожар в 19.30, но борьба с огнем продолжалась всю ночь и завершилась к 9 часам утра. Кроме того, провели опашку и выставили технику для охраны и наблюдения.
Причиной возгорания стал неисправный КамАЗ.
"Работник местного КХ обрабатывал поле. Машина сломалась возле лесопосадки и в ходе ремонта возникла искра, от которой загорелась сухая трава", - пояснили в ДЧС.
В ликвидации огня участвовали 10 человек и 4 единицы техники Михайловского и Байкадамовского лесничества.
Сотрудники управления лесного хозяйства и ДЧС составили протокол в отношении нарушителя по ст. 367 ч.2 КоАП РК (нарушение правил пожарной безопасности и санитарных норм в лесах, повлекших возникновение пожара).
Фото предоставлено пресс-службой ДЧС
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