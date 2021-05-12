В Казахстане снизят порог прохождения в Парламент для партий с 7% до 5%, в бюллетенях появится графа «Против всех», акимов городов районного значения будет выбирать народ. Станет ли в стране больше демократии? Да. Теперь каждый сможет участвовать в управлении страной либо выразить протест.

Да. Акимы и правительство будут больше ориентироваться на мнения избирателей.

Нет. Наш электорат еще очень пассивен и не будет пользоваться новыми правами.

Нет. Считать голоса избирателей будут те же люди, что и на прошлых выборах.

