В Риддере объявят ЧС городского масштаба. Об этом сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Утром спасатели провели облет сгоревшей территории. По уточненным данным, площадь пожара составила 283 гектара. В тушении приняли участие около 500 человек, 70 единиц техники и два вертолета.

"Сегодня акимат ВКО объявит ЧС городского масштаба в районе города Риддера. (...) Внутри населенного пункта пожар полностью ликвидирован. По периметру лесного пожара открытого горения не наблюдается. В настоящее время осуществляется тушение отдельных участков внутри леса. Там идет тление стволов деревьев. Ближе к вечеру, мы надеемся, наши силы и средства полностью потушат пожар. (Может ли тление вновь перейти в пожар. - Прим.) заранее сказать невозможно. В ходе тушения будет ясно. Если сильного ветра не будет, то надеемся, что форс-мажоров не будет", - отметил Уали.

Также он прокомментировал возможность возмещения погорельцам материального ущерба.

"В целях определения материального ущерба организована работа комиссии городского акимата по обследованию пострадавших жилых объектов. Если акимат ВКО обратится в МЧС с предложением о возмещении ущерба, руководство министерства готово рассмотреть выделение денежных средств из республиканского бюджета", - пояснил Талгат Уали.

Лесной пожар возле Риддера разгорелся днем 10 мая. Очевидцы делились в Сети, видео задымленного неба. Огонь быстро распространялся и перекинулся на жилые дома Лесхоза. Изначально сообщалось о том, что пострадали 14 домов, жители были эвакуированы.

Позже спасатели нашли двоих мужчин 1949 и 1980 годов рождения, получивших сильные ожоги. Они доставлены в местную больницу в отделение реанимации. Также на месте происшествия был найден обгоревший труп женщины 1948 года рождения.

Правоохранительные органы по факту пожара начали досудебное расследование. В данный момент оперативно отрабатываются все возможные версии, восстанавливаются обстоятельства. По последней информации, в городе Риддере сгорели 35 домов, еще девять хозпостроек пострадали от пожара.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев взял на контроль ситуацию по обеспечению помощи погорельцам.