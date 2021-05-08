Убийство произошло в селе Карасу Амангельдинского района. На пульт 102 поступило анонимное сообщение с просьбой направить сотрудников полиции, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Прибыв на место, участковый обнаружил труп 55-летнего жителя села с признаками насильственной смерти. Также с ножевыми ранениями госпитализировали его 82-летнюю мать. Участковый и аким сельского округа бросились на поиски подозреваемого, который, по словам очевидцев, направился в сторону трассы.

"Следом за 47-летним мужчиной, разделившись, направились участковый и сельский аким. Последний, увидев подозреваемого, стал вызывать подмогу. Однако мужчина успел нанести себе резаные раны и был госпитализирован в районную больницу", - рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Сообщается, что в настоящее время ведется досудебное расследование по двум статьям - "Убийство" и "Покушение на убийство". Назначены экспертизы. Обстоятельства произошедшего выясняются.