Весна – это время, когда оживляется не только природа, но и строительная отрасль Казахстана. В принципе, стройка функционирует круглогодично, но интенсивность работ с наступлением отрицательных температур значительно снижается, а значит и рабочих рук в этот период здесь нужно значительно меньше.

Где найти работу

С началом строительного сезона, когда среднесуточные температуры доходят до заветной отметки + 50 С, застройщикам медлить некогда. Этот строительный бум касается и крупных фирм-подрядчиков, и мелких компаний-застройщиков, и частных собственников. Весной в Костанае опытные специалисты-строители буквально нарасхват. Ведь это самое время начинать работу по договорам подряда, чтобы не опоздать со сроками и успеть завершить объекты к зиме. Да и частникам нет смысла, что называется, ждать с моря погоды. Время не ждёт!

Чтобы не упустить выгодные предложения, сезонным рабочим теперь нет необходимости ездить по стране в поисках хорошо оплачиваемой «халтуры». Просто зайдите на любой сайт объявлений, и выберите работу по душе из множества достойных предложений.

Наиболее востребованные профессии

Приступая к строительству или ремонту, в завершение заказчик хочет видеть надёжное, тёплое, крепкое здание. И без специалистов по строительству тут не обойтись. Чтобы дом простоял много лет, в первую очередь, требуется знание и соблюдение всех строительных норм и правил. А это под силу только настоящим профессионалам.

Потому многие подрядчики предпочитают нанимать на работу сразу целыми бригадами, где до мелочей отработан алгоритм действий, а слаженность работы не вызывает сомнений в мастерстве самих строителей.

Требования к соискателям

В текущем сезоне в Костанае большой спрос на разнообразные строительные специальности. Работа здесь найдётся и для инженеров-строителей, и для каменщиков, крановщиков, кровельщиков, электромонтажников, электрогазосварщиков, маляров, облицовщиков, отделочников.

При этом предпочтение работодателей, скорее всего, будет на стороне людей опытных, крепких физически, знающих технику безопасности при производстве строительных работ, имеющих специальное образование, здравомыслящих, технически грамотных, без вредных привычек.

А так как стройка – труд коллективный, где рабочие перенимают опыт друг у друга, без прораба здесь не обойтись. Именно он является непосредственным руководителем стройки. Под его началом работают бригады исполнителей, возглавляемые мастерами. От его профессионализма зависит качество производимых работ и соблюдение контрактных обязательств. Так что хороший прораб без работы точно не останется, как говорится, его с руками оторвут в любой строительной фирме.

Что предлагают работодатели

И хотя профессия строителя довольно распространена, спрос на неё в условиях современной экономики только растёт. Да и что здесь удивительного, ведь этот созидающий труд всегда интересен и помогает развиваться творческому началу в человеке.

Желая привлечь профессионалов, строительные компании в Костанае предлагают соискателям бесплатное жильё и питание, обеспечение за счёт работодателя специальным инструментом и инвентарём, спецодеждой, своевременную выплату заработной платы, официальное оформление, полный соцпакет, а некоторые даже готовы оплатить соискателю проезд до работы и обратно.

Желающим подзаработать в нынешнем сезоне следует внимательно читать текст объявления, где обычно указывается, какими профессиональными навыками должен обладать претендент. И если для одних компаний подойдут и новички, которых обучат прямо на рабочем месте более опытные товарищи, то для многих работодателей этот вопрос принципиален, и они готовы доверить выполнение взятого ими подряда только опытным мастерам.

Но, как говорится, под лежачий камень вода не течёт. Строительный сезон в Костанае открыт, так что дерзайте! И ещё – не забывайте, что зима не за горами и к ней нужно как следует подготовиться.

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