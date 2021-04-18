Без доступа в театры, музеи, библиотеки и филармонии чувствуешь себя человеком, непостижимым образом вернувшимся в средневековье

Год пандемии и связанных с ней ограничений позволил нам по-новому взглянуть на некоторые привычные вещи. Кому-то поперек горла стало закрытие увеселительных заведений и запрет на тои, другие тосковали по театру, музеям, библиотекам, филармонии. Оказалось, что они играют в нашей жизни очень важную роль, без них чувствуешь себя человеком, непостижимым образом вернувшимся в средневековье. Да, вот так, не больше и не меньше.

Поэтому, прослышав, что в филармонии состоится концерт русских народных инструментов, я бросил пить, курить (шутка) и сломя голову помчался на концерт, чтобы увидеть знакомые, почти родные лица, услышать божественные звуки оркестра под управлением Анатолия Зарубы.

Приехав в Казахстан и в Костанай в далеком 1960 году, Анатолий Васильевич с ходу приступил к созданию оркестра. Высокий профессионализм и отменный эстетический вкус позволили ему собрать под свои знамена немало талантливых исполнителей. Оркестр заметили в стране и за рубежом, посыпались приглашения на гастроли.

А потом наступили недоброй памяти 90-е годы, когда практически прекратилось финансирование подразделений культуры, когда прорезались миграционные тенденции. Оркестр лишился ряда сильных исполнителей. Заруба ходил с черным лицом от свалившихся проблем, но руки не опустил.

«Нас уже не хватает в шеренгу по восемь», - слова этой белогвардейской песни царапали душу музыканта, но в то же время заставляли пристально всматриваться в выпускников «кулька» (культпросветучилища, канувшего в Лету в тот разрушительный период нашей жизни), искать перспективных ребят, приглашать их на пробы в коллектив.

Благодаря титаническим усилиям Зарубы оркестр не развалился, не сгинул, много занимался и постепенно вышел на прежний уровень. Сегодня это лучший в республике коллектив среди себе подобных. И с ним с удовольствием сотрудничают наши ведущие солисты-вокалисты.

На отчетном концерте Игорь Коропецкий мощно и страстно исполнил знаменитый романс «Ямщик, не гони лошадей», как бы продолжая линию незабвенного Александра Калугина. Наталья Степанова извлекла из небытия замечательную, чистую, как горный ручей, песню из кинофильма «Стрекоза». Я смотрел эту ленту 12-летним пацаном, а выйдя из зала, пошарил в карманах штанов, наскреб медяков и купил билет на следующий сеанс. Все из-за этой песни.

Давно замечено, что Гульбану Абдулина обладает необъяснимой магией воздействия на зал. Песню «Зоренька» мы слышали раньше в исполнении юной Ани Уваровой. Трогательное исполнение, первое, еще не совсем осознанное чувство, первая, по-детски наивная влюбленность. Гульбану же открыла в песне такую глубину, такую ностальгию по утраченному, что весь зал замер, чтобы по окончании взорваться неистовыми аплодисментами.

Сольными номерами блеснули Артем Севрюгин (гитара) и Андрей Кручинин (ксилофон), очень неслабые ребята.

Не было проблем со звуком. В самом начале врубили бешеные децибелы, но дирижер Наталья Дамаева строго взглянула через плечо в сторону аппаратной - там сразу убавили звук. Народ ведь пришел не на молодежную тусовку, а слушать и услышать все нюансы исполняемых номеров.

19 апреля исполняется 80 лет Анатолию Зарубе. В филармонии состоится юбилейный концерт оркестра, начало в 18.30. Приглашаются все, кто ценит творчество маэстро.