Онлайн-шопинг набирает обороты. Реальность такова, что стоимость товаров в разных интернет-магазинах варьируется. Как приобретать качественную продукцию и не переплачивать? Прайс-агрегатор Е-Каталог значительно облегчает эту задачу. Сервис способствует ускорению поиска товаров и выбору самых оптимальных предложений. Кроме того, несет выгоды не только для покупателей, но и для продавцов. Торговые площадки получают возможность существенно увеличить количество точек контакта с потенциальными клиентами и, соответственно, генерировать продажи. О преимуществах сервиса сравнения цен для покупателей и владельцев e-commerce – бизнеса — далее в материале.

Механизм работы сервиса E-Katalog

Изобилие ассортимента в интернет-магазинах существенно усложняет выбор. Покупателям приходится тратить уйму времени, чтобы найти качественные товары по выгодным ценам. При этом важно учитывать такие нюансы, как стоимость доставки, условия возврата и т.д. Сэкономить деньги на онлайн-покупках, не потратив лишней энергии на поиск товаров, позволяют прайс-агрегаторы. Это масштабные площадки, где можно сравнивать цены на продукцию в разных интернет-магазинах и выбирать подходящее предложение. Здесь содержится вся необходимая для выбора информация: характеристики, подробные описания, фотографии, отзывы покупателей, рекомендации экспертов и др.

В Казахстане запустился сайт сравнения цен Е-Каталог. На площадке собраны актуальные предложения более тысячи проверенных интернет-магазинов, данные по которым регулярно обновляются. Прайс-агрегатор не выступает в роли продавца. Он демонстрирует доступные предложения и перенаправляет покупателя на конкретную торговую онлайн-площадку. Сервис позволяет покупателям ускорить процесс выбора и приобретения продукции, а интернет-магазинам — увеличить прибыль.

Механизм работы сайта достаточно простой. Пользователям необходимо указать название товара в строке поиска или найти его в соответствующей категории. Ускорить процесс помогут фильтры. Продукцию можно сортировать по бренду, цене, популярности, дате добавления и пр. Регистрироваться на сайте для поиска товаров не обязательно. Однако зарегистрированные пользователи могут добавлять позиции в закладки, чтобы вернуться к ним позже. В личном кабинете также хранятся карточки товаров, отобранные для сравнения, и история просмотров.

Продавцу нужно заполнить форму-заявку или отправить письмо-запрос на подключение к системе, и дождаться звонка менеджера. Это может занять некоторое время, поскольку каждый потенциальный партнер проверяется на соответствие требованиям. Менеджер объясняет все нюансы работы сервиса, помогает выбрать формат и настроить прайс-лист, который затем следует выгрузить, а также оформить все необходимые документы.

Плюсы e-Katalog для покупателей

Акцентируем внимание на выгодах пользования площадкой:

Широкий ассортимент. На одном сайте находятся товары из 1000+ интернет-магазинов. Здесь можно найти буквально все: от смартфонов и ноутбуков до автотоваров и оборудования для строительства.

«Свежие» предложения. Цены обновляются несколько раз в день, поэтому представлены только актуальные предложения.

Доставка в выбранный город. Есть возможность ограничить поиск по конкретному городу.

Большая база отзывов. На сайте размещено более 50 тыс. отзывов. Опыт других пользователей поможет принять правильное решение о покупке.

Преимущества E-Katalog для бизнеса

Прайс-агрегатор e-Katalog — перспективный канал для увеличения продаж и мониторинга конкурентов. Он особенно актуален для новичков и небольших игроков, которым сложно конкурировать с гигантами за позиции в поисковой выдаче и контекстной рекламе.

Интернет-магазинам полезно использовать сервис сравнения товаров по ряду причин:

расширение аудитории потенциальных покупателей;

контакт с «горячими» лидами (пользователи целенаправленно ищут товары для покупки);

повышение конкурентоспособности;

увеличение трафика на сайт.

Кроме того, сайт сравнения цен e-Katalog предлагает относительно низкую стоимость привлечения клиентов и может выступать в качестве доступного канала рекламы товаров. Чтобы начать работу, не нужно нанимать нового сотрудника, а для старта необходим минимальный бюджет.

Для каких категорий товаров e-Katalog наиболее актуален? В полной мере оценить выгоды использования сервиса удастся интернет-магазинам, которые специализируются на электронике, бытовой технике, периферии, фототехнике и т.д.

На правах рекламы