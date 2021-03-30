Для организации собственного сервера, создания инженерных коммуникаций, содержания и обслуживания оборудования требуются немалые финансовые средства и человеческие ресурсы. Заметную выгоду компаниям приносит размещение серверного оснащения в дата-центрах.

Интернет-провайдеры предоставляют клиентам физические и облачные серверы, персонализированный подход и дополнительные услуги. Достойные варианты серверных решений представлены на странице https://kazteleport.kz/services/cod от компании АО «Казтелепорт», разработавшей пакет услуг ЦОД. Среди них Colocation, аренда серверных стоек и программного обеспечения, комплексная техподдержка в рамках обслуживания информационных систем.

Перенос сервера в провайдерский дата-центр — это выгодное решение проблем с размещением компьютерного оснащения для бизнеса различного масштаба и экономической направленности. О перенесении сервера в дата-центр стоит задуматься по нескольким причинам.

Профессиональное обслуживание. Услуги дата-центра — это экономия на содержании обслуживающего персонала. За исправностью и работоспособностью информационных и телекоммуникационных инфраструктур, всего комплекса и каждого отдельного функционального элемента следят сотрудники поставщика услуг. Качественная технологическая база. Серверное оборудование размещено в помещении, соответствующем инженерным требованиям, подключенном к бесперебойному источнику питания с полноценной защитой от перебоев в электросети. Провайдер поддерживает оптимальные климатические условия: температуру и влажность, организует кондиционирование, противопожарные меры и физическую охрану. Экономия. Хостинг сервера на территории поставщика сетевых и телекоммуникационных услуг — это подключение к высокоскоростным оптическим каналам, впечатляющая пропускная способность и стабильность. Для малого и среднего бизнеса аренда площадей в провайдерском дата-центре экономически целесообразней обслуживания и модернизации собственной отказоустойчивой серверной. Такое решение экономит IT-ресурсы и время. Перенос серверов в дата-центр дает возможность оперативно реализовывать сетевые проекты, требующие значительных вычислительных мощностей. Прозрачная тарифная политика. В арсенале клиентоориентированных поставщиков услуг есть тарифные планы для бизнеса любой величины и под проекты разной степени сложности. Круглосуточная техподдержка и безопасность. К услугам клиента современная материально-техническая база и постоянная обратная связь с менеджерами ЦОД. Дата-центр находится под круглосуточной охраной с ограниченным внутренним доступом. Доступ к облачным сервисам. Потребители услуги ЦОД получают доступ к автоматизированным решениям и облачной инфраструктуре.