В экспозиции, размещённой на втором этаже картинной галереи, представлено 15 изделий ручной работы, выполненных в традиционных техниках. Все они из частной коллекции молодой художницы Анары Сейтжан.

Закончив Костанайский государственный педагогический институт и получив профессию учителя изобразительного искусства, она два года работала экскурсоводом в костанайской картинной галерее. Затем опыт работы с произведениями искусства пополнялся в других галереях - как государственных, так и частных. Сейчас Анара живёт и работает в столице.

Работа в галереях пробудила в художнице интерес к народному прикладному творчеству, в частности - к изготовлению ковров. Слово «ковроткачество» здесь не совсем подходит, поскольку не все ковры, использовавшиеся в традиционном казахском быту, были ткаными.

Часто в юртах лежали на полу и висели на стенах вышитые ковры, когда на куске материи стежок за стежком цветными нитками, нашитой тесьмой, создавались элементы традиционного орнамента, образующие сложную композицию.

1967-1970 г.г. Безворсовый ковер постилочный. Автор не установлен. Атырауская область

Эта работа, как и изготовление тканого ковра, требовала немало времени и усердия. Независимо от техники исполнения, в коврах, сделанных руками казахских мастериц, прослеживается следование традициям, передававшимся из поколения в поколение

1950-1960 г.г. Ворсовый ковер. Автор не установлен. Кызылординская область

Оцените изнанку ворсового ковра - она так же безупречна, как и лицевая сторона

По словам Анары Сейтжан, она собирала эту коллекцию в течение года. Здесь есть работы мастериц из Кызылорды, Туркестана, Актау. Особую ценность представляют ковры, приобретённые у репатриантов из Монголии. В планах художницы - собрать всё разнообразие ковровых и текстильных изделий, традиционных для Казахстана.

Из представленных на выставке один ковёр ворсовый, остальные тканые безворсовые и вышитые.

- Ворсовые ковры более характерны для южных регионов, - пояснила директор Костанайского областного историко-краеведческого музея Умут АКИМБАЕВА, - а вот безворсовые ковры символичны для северной части Казахстана и особенно для Костанайской области. Видов ковров много, но главное - что это ремесло, переходящее из поколения в поколение. Таким образом, в каждом ковре просматривается связь времён. Мне особенно приятно, что такая тема, как казахские народные ковры, не уходит в забвение. Эти ковры и сейчас очень актуальны и как предмет быта, и как произведение прикладного искусства. Ковёр – это символ добра, щедрости, достатка, поэтому он должен был присутствовать в каждом доме.

Умут Акимбаева добавила: как только в казахской семье рождалась девочка, родители начинали готовить ей приданое, в том числе ковры. Подрастая, девочки присоединялись к старшим и уже в 12-13 лет сами начинали делать ковры, которые пополняли приданое. Часто для изготовления одного ковра женщины и девочки собирались группами, это было радостным, почти праздничным событием.

Безворсовый ковер в арабском стиле. Автор Алтын Салыкиайкызы (приданное для дочекри Катиры). Кызылординская область

В коврах, текстиле и прочих предметах быта всегда находили отражения верования и традиции народа. А они, в свою очередь, были пропитаны духом родной природы, истории. Очень просто и интересно объяснил это художник-прикладник Муханбеткали РАХАЛИЕВ:

- Когда я попал в армию, среди солдат в военной части были два художника - я ещё один парень из Казахстана. Работали, оформляя всё, что нужно было. Мне выпадало рисовать плакаты, стенгазеты. Как-то понадобилось нарисовать русского молодого солдата. Сюжет перерисовал из журнала «Агитатор». Пока рисовал карандашом набросок, получалось очень похоже. А когда уже выполнял работу масляными красками, у меня всё равно получался казах. Другого художника взять было неоткуда. Приглашать гражданского человека – значит, надо платить большие деньги. Деваться некуда, командир части поневоле мой рисунок одобрил. Так я нарисовал потом всю часть и в результате все получились у меня казахами, независимо от национальности. Через месяц приехал генерал со всем политотделом. Посмотрели на мою картину с удивлением, а генерал пошутил: «Что здесь, монгольская армия стоит, что ли?». А дело было на Украине. Через полгода к нам в часть поступил другой художник - русский парень. Он очень хорошо рисовал портреты, я попросил его нарисовать меня. Так у него на рисунке я получился русским, хоть это явно был я. К чему я веду? У каждого народа формируется своё бытие, своя культура, это от природы. И от своей культуры нельзя оторваться, уйти, она в крови. Поэтому в казахских коврах вся наша природа: трава, цветы, стада, степь. Вся эта народная внутренняя культура не исчезает, надо только её развивать. Через культуру мы познаём другие народы других людей. Культура говорит с нами через красоту.

1967-1994 г.г. Настенный ковер. Автор Сыйлык Карапкызы. Монголия

О символизме и народных традициях говорили и другие художники, пришедшие на открытие выставки «Бастау». Название переводится с казахского как «исток». Именно это видели те зрители, которые знают толк в формировании образов и мотивов народного творчества.

- Посмотрите на эти орнаменты, - рассуждает художник-прикладник, дизайнер Арлан АНКАУОВ, - вы увидите в кругах образы солнца и юрты. В завитках рогов барана – символ силы и достатка. В спиралях - знак бесконечности. Я сейчас углубился в изучение казахской этнографии и истории, эти знания помогают открывать в традиционных народных изделиях скрытые смыслы. В своих картинах из шерсти тоже стараюсь отразить народные традиции. Не только ковры, всё прикладное творчество казахского народа надо сохранять и изучать. А ещё нужно обучать молодежь, чтобы это всё оставалось навеки.

Оценили выставку не только прикладники, но и живописцы.

- В первый раз в жизни вижу такое собрание ковров, - сказала член Союза художников РК Светлана ШАЛУНОВА. – Как художник-живописец, я сразу обратила внимание на то, что вся эта выставка в тёплой гамме. Включения холодных цветов минимальны. Все цвета такие тёплые, потому что в юрте всегда должно быть тепло. И в душе должно быть тепло. В этих коврах отражены национальные особенности: орнамент, колористика. Не знаю точно, как собиралась эта коллекция. Возможно, часть дарили, но часть, наверное, пришлось Анаре покупать и вкладывать свои личные средства. Собрать такую коллекцию для молодой художницы - это подвиг. Это хорошо, что у нас бывают выставки прикладного искусства. Но это происходит эпизодически. Я надеюсь, что когда-нибудь наш Кустанай обретёт отдельную галерею для работ прикладников. У нас создаются огромные торговые площади, неужели нельзя найти помещение для того, чтобы достойно выставлять прикладные работы? Людям это интересно, люди будут приходить и смотреть.

1967-1994 г.г. Настенный ковер. Автор Сыйлык Карапкызы. Монголия

Выставка «Бастау» будет работать в течение месяца. При посещении картинной галереи не забывайте о масочном режиме.

Фото Ксении РЕБИК