Юридическая поддержка процедуры банкротства
К сожалению, от увеличения долгов и фиксирования состояния неплатежеспособности в современном мире не застрахован никто. Даже успешно развивающаяся компания при стечении неблагоприятных обстоятельств может попасть в сложную финансовую ситуацию. Процедура банкротства сложна и длительна, но она является законным способом прекратить свою деятельность предприятиям, у которых есть задолженность. Особенно сложно учитывать все нюансы, если необходимо провести такие действия на территории другого государства или в компаниях с участием иностранного капитала. Тогда не обойтись без помощи юристов, специализирующихся на решении подобных вопросов.
Как провести процедуру банкротства и сохранить деловую репутацию
В последнее время в Казахстане активизировались процессы, приводящие к снижению стоимости предприятий, уменьшению активов. Руководители вынуждены заниматься реструктуризацией долга, что сопряжено со многими рисками. Банкротство в Казахстане надежнее всего поручить опытным юристам международной компании GRATA International.
Высококвалифицированное юридическое сопровождение дел, связанных с этой процедурой, понадобится компаниям обязательно, поскольку придется решать целый комплекс задач, среди которых:
- защита от действий кредиторов, рейдеров;
- ликвидация бизнеса;
- ликвидация долгов;
- продажа бизнеса;
- аудит финансовой деятельности.
Кроме вышеперечисленных, существует еще большое количество других направлений, которые лучше доверить специалистам, отлично разбирающимся не только в отечественном законодательстве, но и других стран. Конечный результат банкротства будет зависеть от того, насколько профессионально был организован процесс. Юристы должны иметь опыт реструктуризации долгов, реабилитации, взыскания задолженностей, урегулирования неплатежеспособности и т. д.
При высокой квалификации специалистов каждый получит свою выгоду — и должник, и кредиторы. Более того, грамотный подход к процедуре банкротства позволит компании сохранить репутацию и в дальнейшем снова вернуться в бизнес.
Преимущества комплексного сопровождения
При комплексном сопровождении банкротства специалисты проводят целый ряд мероприятий, направленных на защиту материальных и правовых интересов должника, сохранению его репутации. Основными преимуществами такого подхода являются:
- сохранение за клиентом максимума активов;
- формирование новой системы управления;
- четкий контроль финансов;
- избежание возможных рисков;
- устранение налоговой нагрузки.
Комплексное сопровождение может обеспечить только слаженно работающая команда профессионалов, имеющих уникальный опыт в соответствующих областях.
Опыт международной юридической фирмы GRATA International ориентирован на клиентов
Именно в этой компании можно найти специалистов высочайшего уровня, которые помогут сопроводить процедуру банкротства при максимальном учете интересов клиента.
GRATA International была создана для работы с клиентами из стран Азии и Восточной Европы. В 20 различных странах она имеет большое количество офисов, где более 250 специалистов ведут трансграничные проекты. Все представительства осуществляют свою деятельность в единой системе, что очень комфортно для клиентов. Если же для решения сложной задачи потребуется помощь специалистов из разных офисов, будет создана команда юристов с необходимыми знаниями и опытом, взаимодействующих с международными юридическими фирмами, аудиторами, арбитражными управляющими, адвокатами и т. д.
Источник: gratanet.com
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