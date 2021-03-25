К сожалению, от увеличения долгов и фиксирования состояния неплатежеспособности в современном мире не застрахован никто. Даже успешно развивающаяся компания при стечении неблагоприятных обстоятельств может попасть в сложную финансовую ситуацию. Процедура банкротства сложна и длительна, но она является законным способом прекратить свою деятельность предприятиям, у которых есть задолженность. Особенно сложно учитывать все нюансы, если необходимо провести такие действия на территории другого государства или в компаниях с участием иностранного капитала. Тогда не обойтись без помощи юристов, специализирующихся на решении подобных вопросов.

Как провести процедуру банкротства и сохранить деловую репутацию В последнее время в Казахстане активизировались процессы, приводящие к снижению стоимости предприятий, уменьшению активов. Руководители вынуждены заниматься реструктуризацией долга, что сопряжено со многими рисками. Банкротство в Казахстане надежнее всего поручить опытным юристам международной компании GRATA International. Высококвалифицированное юридическое сопровождение дел, связанных с этой процедурой, понадобится компаниям обязательно, поскольку придется решать целый комплекс задач, среди которых:

защита от действий кредиторов, рейдеров;

ликвидация бизнеса;

ликвидация долгов;

продажа бизнеса;

аудит финансовой деятельности.

Кроме вышеперечисленных, существует еще большое количество других направлений, которые лучше доверить специалистам, отлично разбирающимся не только в отечественном законодательстве, но и других стран. Конечный результат банкротства будет зависеть от того, насколько профессионально был организован процесс. Юристы должны иметь опыт реструктуризации долгов, реабилитации, взыскания задолженностей, урегулирования неплатежеспособности и т. д.

При высокой квалификации специалистов каждый получит свою выгоду — и должник, и кредиторы. Более того, грамотный подход к процедуре банкротства позволит компании сохранить репутацию и в дальнейшем снова вернуться в бизнес.

Преимущества комплексного сопровождения

При комплексном сопровождении банкротства специалисты проводят целый ряд мероприятий, направленных на защиту материальных и правовых интересов должника, сохранению его репутации. Основными преимуществами такого подхода являются:

сохранение за клиентом максимума активов;

формирование новой системы управления;

четкий контроль финансов;

избежание возможных рисков;

устранение налоговой нагрузки.