Двум мужчинам теперь грозит наказание в виде штрафа до 3 000 МРП или до 3 лет лишения свободы.

Факт незаконной охоты сотрудники полиции выявили в конце февраля. В ходе расследования полиция установила, что 49-летний работник одного из местных ТОО и его 41-летний знакомый произвели незаконный отстрел двух диких кабанов в местности Обалы в 32 км от зимовки Бирали.

- В ходе осмотра территории сотрудниками полиции обнаружены и изъяты фрагменты (мясо и шкуры) диких кабанов, зарегистрированное двуствольное ружье марки "ИЖ-43" 12-го калибра, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Ведется досудебное расследование по ч. 1 ст. 337 Уголовного кодекса.

Согласно данной статье, за незаконную охоту с применением огнестрельного оружия грозит наказание в виде штрафа до 3 000 МРП, привлечение к общественным работам на срок до 800 часов, ограничение свободы до 3 лет или лишение свободы на тот же срок.

Как отметили в полиции, с начала текущего года за нарушение природоохранного законодательства к административной ответственности привлечен 131 правонарушитель, из них 68 за нарушение правил охоты и 63 за незаконную рыбалку.

В целом за нарушение правил природоохранного законодательства наложены штрафы на сумму почти 2 млн тенге (1 837 710 тенге). За совершение экологических преступлений зарегистрированы 2 уголовных дела по ст. 337 УК РК (Незаконная охота).

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО