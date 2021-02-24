Большую часть наркотиков 35-летний мужчина хранил в своем гараже. По имеющейся у полиции информации, житель Тобыла причастен к сбыту наркотических средств. Ранее он был судим.

- 20 февраля на территории одного из гаражных кооперативов мужчина был задержан сотрудниками полиции. В ходе осмотра из кармана куртки были изъяты наркотики. 38 г героина находились в пачке из-под сигарет, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - При проведении осмотра гаража оперативники обнаружили полиэтиленовый сверток весом более 170 г этого наркотического вещества. Также изъяты электронные весы.

Общий вес изъятого героина составил свыше 200 г, это более тысячи доз.

Проводятся следственные действия по ч. 3 ст. 297 УК РК (незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10-ти до 15 лет с конфискацией имущества.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Фото предоставлено пресс-службой ДП

