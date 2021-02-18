Тема возврата Костанайской области в ее природное время дошло уже до суда, состоялись первые предварительные слушания онлайн. А мне интересна позиция руководства нашего региона, стремящегося перевести обсуждение научно-медицинской темы в плоскость опроса граждан. Довелось видеть один эпизод опроса на площади перед облакиматом, узнавалось мнение прохожих. Абсолютное большинство впервые слышало о биоритмах и переводе стрелок: «Как прикажут, так и будем жить», «Мы привыкли», «Мне все равно». Встречались и те, кто был в теме и поддерживал инициативу возврата в свой часовой пояс. С таким же «успехом» можно спрашивать про закон всемирного тяготения или теорию относительности. Уровень образованности населения за 30 последних лет катастрофически упал, идет борьба за выживание.

Грустно, что уровень интеллекта в акимате, видимо, не очень отличается от уличного, иначе бы чиновники ознакомились с заключением крупных ученых, в том числе директора Института географии МОН РК, академика, доктора наук А. Медеу, спросили бы у заслуженного врача РК Купей Мальчубаевой, долго работавшей главным педиатром области, у председателя ОО «Родители детей-инвалидов» Натальи Колосковой. Последние привели бы ужасающую статистику роста числа детей с психическими и умственными отклонениями, со склонностью к суициду, к девиантному поведению.

Что мешает руководству области заглянуть в спецлитературу, чтобы получше понять обсуждаемую проблему? Только в Костанае три учебных заведения для детей с ДПР, они есть практически в каждом городе и районе, но этот факт не подталкивает власти к поиску причин и способов влияния на них.

Мне довелось соприкоснуться с темой биоритмов в 1980 году, при подготовке к защите диплома в КазИФК. Тема работы - «Психологическая подготовка легкоатлета», один из разделов посвящен биоритмам. К тому времени в Союзе вышла первая научная работа на эту тему профессора из Ленинграда Л. Шапошниковой. Отсюда и пришло понимание, что все живое на Земле солнцезависимо.

Зависимость эта возникла за миллион лет эволюции и навсегда поселилась в нашем организме. С солнцем вставать и с солнцем ложиться на отдых - на такой режим настроены наши органы на клеточном уровне. Разовое отклонение сразу не даст о себе знать, а вот длительные нарушения оформляются в протесты всего организма или его отдельных органов и в отказ работать в полную силу. Ухудшается протекание окислительно-восстановительных реакций, недодается необходимая энергия: физическая, умственная, сексуальная. Это уже путь к серьезной болезни.

В авиации я на себе испытал, что значит работать в чужом часовом поясе. Вечером вылетаешь через 5-6 часовых поясов, днем отсыпаешься и в ночь опять в обратный путь. Потом неделю приходишь в себя. Удаленный износ организма признавала советская власть и предоставляла летному составу право в 35 лет выходить на пенсию.

В спорте смена часовых поясов сильно била по результатам, приходилось учитывать 3-4 дня на акклиматизацию. Так что с биоритмами лучше не шутить.

У нас больше всего от нарушения биоритмов страдают дети, особенно те, кто учится в 1-ю смену. Их поднимают раньше солнца, и первые два урока превращаются в муку. Надо включать мозги, а они не включаются, ждут солнца. Отсюда - неврозы, нежелание идти в школу, повышенная агрессивность, склонность к суициду.

Глупо доказывать необходимость жить по природному времени. Это доказано мировой наукой, это поняли жители и руководство Кызылординской области, жившие с нами в одном часовом поясе. И очень странно, что вопросом здоровья населения области озаботилась общественность, а акимат как бы «не догоняет». Мы видим одну причину упрямства чиновников: некоторое неудобство из-за разницы времени со столицей. Западные области такой проблемы не замечают, а у нас руководство ставит личный комфорт важнее здоровья жителей всей области. Вот и вся цена заявлений о «слышащем государстве».