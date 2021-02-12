Впервые университетами Казахстана и России с 15 февраля по 15 марта 2021 года будет проведена зимняя онлайн-школа, участники которой смогут освоить компетенции по определению стратегий выхода агропродовольственной продукции на международный рынок и разработать свой собственный проект.

Зимняя онлайн-школа под названием «Международный агробизнес» - это проект, разработанный Костанайским инженерно-экономическим университетом им. М. Дулатова и Омским государственным аграрным университетом им. П.А. Столыпина при поддержке Российско-Казахстанского делового совета при Торгово-промышленной палате РФ.

Цель мероприятия - формирование современных компетенций студентов по определению стратегий выхода на международный рынок с агропродовольственной продукцией, а также повышение уровня межкультурных коммуникаций в решении бизнес задач.

В течение двух недель команды студентов обоих вузов пройдут совместное обучение в онлайн школе у ведущих преподавателей и экспертов и в итоге разработают проект на основе представленных бизнес-партнёрами кейсов.

Во время всего периода обучения и самостоятельной работы над проектами студентов будут сопровождать менторы-практики.

Обучение в школе проводится бесплатно. При успешном окончании школы студенты получат сертификат. Группы-победители в рамках представления проектов бизнесу получат финансовое вознаграждение. За дополнительной информацией просим обращаться к координатору организационного комитета руководителю Центра международного сотрудничества и внедрения проектов КИнЭУ Джабасовой Жанат Галимжановне, тел. +7 775 123 55 43, email: projectcenter@kineu.kz.

Лицензия №12020748 от 05.11.2012. Выдана Министерством образования и науки Республики Казахстан. Комитет по контролю в сфере образования и науки.

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