Постановление № 6 подписал сегодня, 9 февраля, главный государственный санитарный врач региона Ермуханбет Даулетбаев. Оно вступает в силу с 00.00 среды, 10 февраля.

Внесены изменения в следующие пункты постановления № 5:

25) разрешить в третьей четверти 2020-2021 учебного года;

- обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек;

- обучение в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - до 7 класса включительно по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей;

- комбинированного обучения в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы):70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, соблюдение социальной дистанции, обучение по принципу 1 класс – 1 кабинет, одновременное нахождение в школе не более 30% проектной мощности, усиление санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима);

- индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 5 человек по решению администрации образовательного учреждения;

26) разрешить со второго семестра штатное обучение для студентов I курсов колледжей и ВУЗов;

26-1) разрешить деятельность объектов общественного питания на объектах образования при соблюдении требований приложения 46 постановления ГГСВ РК № 67.