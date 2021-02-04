Постановление № 5 "Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении" главный государственный санитарный врач Костанайской области Ермуханбет Даулетбаев подписал сегодня, 4 февраля. Оно вступает в силу с 00:00 понедельника, 8 февраля.

В постановлении, в частности, указано:

4) разрешение работы общественного городского транспорта с максимальным количеством выхода транспортных единиц на линии в часы пик, с наполняемостью по количеству посадочных мест, открытие всех дверей, недопущением пассажиров в общественный транспорт без защитных масок, обязательной обработкой дезинфицирующими средствами на конечной остановке с 06:00 часов до 23:00 часов и приостановлением работы в воскресенье, за исключением общественного транспорта в г. Рудный, следующего по маршрутам № 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 29, 200 для перевозки работников АО «ССГПО» в промежутках времени с 5:00 до 10:00 часов и с 17:00 до 01:00 часа;

14) разрешение деятельности библиотек, музеев с заполняемостью не более 30%;

15) разрешение деятельности религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) индивидуально, из расчета не менее 4 кв. м на человека, без проведения коллективных мероприятий, с заполняемостью не более 30% и запретом работы расположенных в них объектов общепита, при соблюдении требований ПГГСВ РК № 67;

16) разрешение деятельности объектов общественного питания, в том числе объектов общественного питания загородного придорожного сервиса, при условии заполняемости не более 50% и одновременного пребывания не более 30 посетителей, нахождение за 1 столом не более 4 человек, расстояние между столами не менее 2 метров, с установлением режима работы с 08:00 часов до 23:00 часов, без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий, с соблюдением требований ПГГСВ РК № 67. В будние дни и субботу после 23:00 часов, а также в воскресенье разрешается работа только навынос и доставку;

17) разрешение деятельности продовольственных магазинов, в том числе минимаркетов, супермаркетов, гипермаркетов с 08:00 часов до 23:00 часов, при этом разрешить деятельность минимаркетов при автозаправочных станциях без ограничений по времени;

18) разрешение деятельности торгово-развлекательных центров в части реализации непродовольственных товаров, торговых комплексов, торговых домов, торговых сетей, непродовольственных магазинов с 10:00 до 22:00 часов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, заполняемостью не более 30% и не менее 4 кв.м. на 1 посетителя. Работа кинозалов, развлекательных центров не разрешается. При этом работу объектов непродовольственной торговли площадью более 2000 кв. м, в том числе торгово-развлекательных центров, за исключением продуктовых магазинов и аптек, находящихся в них, в воскресенье – приостановить;

19) разрешить работу продовольственных и непродовольственных рынков, в том числе крытых рынков, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мер, с установлением графика работы с 10:00 до 19:00 часов. Запрет работы крытых продовольственных и непродовольственных рынков в воскресенье;

25) разрешение функционирования школ с контингентом до 180 человек, с численностью детей в классах до 15 человек; дежурных классов в организациях образования для обучающихся в предшкольных, 1-4 классах по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей; остальные обучаются в дистанционном формате;

26) обучение студентов организаций технического и профессионального образования только в дистанционном формате;

27) разрешение деятельности детских дошкольных учреждений (дежурные группы) с численностью не более 15 человек в группе;

28) разрешение деятельности образовательных центров, кабинетов (центров) коррекции, реабилитации и адаптации, по предварительной записи и при наполняемости группы не более 15 человек;

29) разрешить работу детских секций, кружков, факультативов с числом занимающихся в группах не более 15 человек, с режимом работы с 9:00 до 20:00 и приостановлением деятельности в воскресные и праздничные дни;

31) разрешение работы санаториев, профилакториев, домов и баз отдыха с заполняемостью не более 80%, соблюдением усиленного санитарно – дезинфекционного режима;

32) разрешение деятельности объектов и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, туристические базы и др.) при соблюдении наполняемости не более 50%;

33) разрешение работы общественных бань, саун, СПА-центров из расчета 4 кв.м. на одного посетителя, с одновременным присутствием не более 30% посетителей от проектной вместимости, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы с 9:00 до 22:00 часов (по предварительной записи), в воскресенье – приостановить;

34) разрешение работы аквапарков и термопарка с одновременным присутствием не более 30% посетителей от проектной вместимости и из расчета 5 кв.м. на одного посетителя, установлением графика работы с 9:00 до 22:00 часов (по предварительной записи) и приостановлением работы в воскресенье;

35) разрешение деятельности бассейнов по предварительной записи, из расчета 5 кв. м зеркала воды на 1 человека, с графиком работы с 9:00 до 22:00 часов и приостановлением работы в воскреснье;

36) разрешение деятельности парикмахерских, салонов красоты, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра, массажных салонов, соляриев, по предварительной записи и из расчета 4 кв.м. на 1 посетителя, с приостановлением работы в воскресенье;

37) разрешение работы крытых спортивных объектов (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы, фитнес-центры, спортивно-оздоровительные центры и другие) при обеспечении заполняемости не более 30% и не менее 5 кв. м. на одного посетителя, с установлением графика работы с 08:00 до 22:00 часов и приостановлением работы в воскресенье;

40) возобновление учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд с одновременным скоплением не более 30 человек и запрет выезда спортсменов для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях за пределами Республики Казахстан;

41) разрешение индивидуальных и групповых тренировок на открытом воздухе с количеством не более 5 человек в группе;

42) запрет на организацию экскурсионных, корпоративных, групповых выездов на природу и обзор достопримечательностей, за исключением групп не более 3 человек или членов одной семьи;

45) при проведении похоронных мероприятий не допускать скопления более 20 человек (членов семьи, ближайших родственников), с соблюдением социальной дистанции;

50) организацию работы АО «Казпочта» с ограничением по времени с 9:00 до 18:00 часов и максимальным оказанием услуг в онлайн формате с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

51) ограничить работу ЦОНов с 9-00 до 18-00 часов по предварительной записи, обеспечить соблюдение социальной дистанции, масочного режима, термометрии, усиленного санитарно – дезинфекционного режима;

52) обязательное ношение медицинских или тканевых масок всем лицам при нахождении в общественных местах, в том числе на открытом воздухе, общественном транспорте, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения за исключением:

детей в возрасте до пяти лет; случаев приема пищи в местах общественного питания; лиц, занимающихся индивидуальными и групповыми занятиями спортом, при соблюдении социальной дистанции.

56) усилить работу мониторинговых групп по соблюдению карантинного режима, уделив особое внимание местам массового скопления людей.