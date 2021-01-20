Подозреваемого уже задержали. Им оказался ранее судимый 47-летний житель села Новоселовка Аулиекольского района, приехавший сюда из Нур-Султана. Во время обыска у него обнаружили более 5 кг гашиша.

- При проведении обыска изъята картонная коробка, в которой находились две пятилитровые пластиковые бутылки. Внутри бутылок находилось измельченное спрессованное вещество растительного происхождения зеленого цвета со специфическим запахом. Согласно экспертизе изъятое вещество является наркотическим средством «гашиш», - сообщил старший оперуполномоченный управления по борьбе с наркопреступностью департамента полиции Костанайской области Лев КВАСЕНКО.

Цена изъятых наркотиков на черном рынке составляет около 2,5 млн тенге.

Ведутся следственно-оперативные мероприятия в рамках досудебного расследования по ч. 3 ст. 297 УК РК (незаконные изготовление, переработка, приобретение и хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств). Санкция статьи предполагает лишение свободы от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Квасенко отметил, что в прошлом году увеличилась раскрываемость наркосбытов. Из незаконного оборота изъято более 473 кг наркотиков.

Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Костанайской области