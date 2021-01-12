В штатный режим обучения перешли все школы с численностью до 300 учащихся. Об этом на брифинге в РСК сообщила руководитель управления образования Костанайской области Зауре БАЙМЕНОВА. В регионе 381 школа с такой численностью учеников. При этом выполняются требования по наполняемости классов - в кабинете могут находиться не более 15 учеников.

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В 114 школах приступили к работе 2 611 дежурных групп в 1-5 классах - это 52% от общего числа учеников начального звена.

- К комбинированному обучению в формате шестидневной недели перешли выпускные 9-е и 11-е классы, - отметила Байменова. - Для них 70% занятий проходит в школе и 30% - дистанционно. В штатном режиме проводятся занятия по алгебре, геометрии, физике, химии, биологии, истории и языку обучения.

Переход на комбинированное обучение вызван необходимостью подготовки выпускников к сдаче ЕНТ и поступлению в вузы и колледжи. Заявление от родителей не требуется, так как переход обязателен для всех. Если есть угроза здоровью ребенка, его можно оставить на дистанционном обучении - такие случаи будет индивидуально рассматривать руководство школы.

Есть изменения и в работе трех школ-интернатов для одаренных детей. В школе им. Алтынсарина в штатный режим с проживанием обучающихся перешли 5, 9 и 11 классы. В лицее-интернате «Білім-Инновация» - полностью с 7-го по 11 класс. В школе «Озат» - только учащиеся 9-х классов.

Для восполнения пробелов в знаниях в школах с согласия родителей и педагогов могут проводиться дополнительные занятия в группах с численностью до 5 детей. Возможны консультации во внеурочное время. Каждая школа вправе решать, какую форму дополнительных занятий выбрать. Соблюдение санитарных норм при любой форме занятий - обязательно.