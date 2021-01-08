Сауле Абылхатова много лет возглавляет ТОО «Национальный центр юридической практики», имеет высшее политехническое и юридическое образования.

Основная идея создания центра - проведение семинаров для начинающих и практикующих юристов предприятий. Во время этой работы выяснилось, что такие семинары нужны и работникам кадровой службы, которым также необходимы юридические знания.

Сауле Абылхатова - автор книг «Договорное обеспечение коммерческой деятельности», «Практика ведения судебных дел», «Досудебное и судебное урегулирование споров». Во время пандемии написала статьи «Пандемия - катализатор развития малозатратного малого бизнеса» и «Жилье как бизнес-проекты: безопасность и возможные риски».

Сейчас она готовит к изданию материалы о том, каким образом дипломы юристов Казахстана можно признать действительными в штате Нью Йорк (США) и штате Виктория (Австралия) - в помощь начинающим и практикующим юристам, которые имеют здоровые амбициозные планы продолжить обучение за рубежом или начать там свой бизнес. Небходимо отметить, что в университетах США вполне реально получить стипендию, покрывающую затраты студентов на сумму до 60% и выше от стоимости обучения. Эта информация будет особенно полезна для юристов по международному праву, а также тех, кто работает в иностранных компаниях и сталкивается в своей практике с прецедентным и континентальным правом.

Поэтому остается только пожелать удачи будущим многопрофильным юристам.

По возникшим вопросам можете обращаться по почте: nclp@mail.ru

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