Не думаю, что я оригинален, но все-таки напишу о том, чем год запомнился прежде всего лично мне и тем, кто смог оказаться со мной рядом.

Первое. Постепенно нарастающее ощущение бестолковости, абсурдности распоряжений вышестоящих инстанций. Абсурдности в таких масштабах и гротескных формах, которые во всем своем очень пестром прошлом я не припомню. Скажем, еще в относительном начале года российское ТВ (а тут что российское, что нет, сплошное единообразие) демонстрирует нам «вопиющие факты нарушений»: загорающую женщину и несколько человек за костерком. Нарушители, ату их! Но какую «социальную дистанцию» могла нарушить дама, загоравшая в одиночестве? Какой страшный вред общественному и собственному здоровью наносил тот, кто в дни запретов вздумал прогуляться вдоль Тобола?..

Второе. Чудовищное разобщение людей. Пройдите по улицам Костаная в дни и часы, когда это допускается официально. Как мало людей в центре! Привычка зарываться в свои пещерки начинает становиться второй натурой. А ведь разобщение - это кратчайший путь к расчеловечиванию. Вчитываюсь в Кропоткина. Этот великий анархист, враг религии и государства постоянно повторяет: человек мог стать человеком только в общении и взаимодействии с ему подобными. И не просто повторяет, а приводит множество таких примеров из истории человеческой мысли, когда люди думали о том же.

Третье - деградация, рождаемая комфортом, вырастающим из полуделания. Особенно в образовании, зачастую все более напоминающем нарисованный очаг в каморке папы Карло. Правда, без потаенной дверцы за аляповатым рисунком. И вот уже в соцсетях мелькает: «Говорят, что во втором семестре будут и занятия в аудиториях. А мы-то уже привыкли: и машину прогревать не надо, и топать куда-то сквозь снег и ветер». Да и куда проще сесть перед экраном, нежели каждый раз не просто вести занятия, а держать в руках аудиторию. А ведь самое, на мой взгляд, трудное в работе учителя - даже не способность доступно и интересно излагать материал, а именно умение держать аудиторию, что и самому опытному удается далеко не всегда…

И четвертое, уже прямо подсказанное мне в беседе. В уходящем году методично и последовательно убивали в нас Праздник. Убивают и привычный Новый год. Здесь я не сужу о санитарных правилах. Не агитирую за возвращение к бурлящим толпам. Но азбука социальной психологии - в законе маятника или, выражаясь иначе, в единстве действия «инь» и «ян» - «вдохе и выдохе».

Ведь что такое удушение живого праздника либо прямыми запретами, либо чрезмерной формализацией (как это бывало еще в СССР, что замечательно спародировано в «Карнавальной ночи»)? Это же не просто разбрасывание семян уныния, подавленного настроения, апатии. Это еще и сжимание пружины, закупоривание котла чувств, который, если не давать выход пару, способен взорваться. Эмоциям, потребности в движении и общении должен даваться выход, а периодически - выход особенно активный. Вспомните карнавалы минувших столетий. И тысячелетиями в религиях служителями культа эта потребность осознавалась. В 2020 же году вдруг все кардинально изменилось. Но могла ли так решительно, за считанные месяцы измениться человеческая психика и физиология? Тем более что на протяжении всего года над самыми разными странами бушевали, раздуваемые СМИ, вихри того, что специалисты назвали «психотеррором».