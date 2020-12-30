В пандемию доходы многих казахстанцев ощутимо сократились: кто-то лишился бизнеса или оказался в неоплачиваемом отпуске, кому-то урезали заработную плату, кто-то остался без традиционной новогодней премии. Но цены в магазинах растут несмотря на снижение доходов населения, а отказаться от незапланированных трат в предновогодние праздники удастся единицам. Даже праздник в кругу семьи с подарками только для самых близких способен «съесть» треть, а то и половину заработной платы. Поскольку Новый год принято праздновать на широкую ногу, многих праздник загоняет в долги.

Микрофинансовые организации ежегодно фиксируют рост числа обращений именно перед праздниками. Залезать в долги многих заставляют эмоции — желание порадовать близких и ощутить дух праздника. Магазины всячески стимулируют к тратам, устраивая большие новогодние распродажи. Объемы выдаваемых займов начинают расти уже в середине декабря и ажиотаж продолжает до середины января. В этот период чаще занимают на подарки для близких, в то время как в течение остального года чаще обращаются в МФО за деньгами на срочный ремонт квартиры или автомобиля, на платные медицинские услуги, на покупку товаров первой необходимости. Реже берут деньги на путешествие, на покупку бытовой техники, на погашение других кредитов. Мотивами обращения в МФО становятся быстрая и простая процедура получения денег, низкий процент отказов, лояльность к заемщикам с плохой кредитной историей.

Большую сумму у микрофинансовой организации занять не получится. Например, Манимэн (торговый знак ТОО «МФО «ОнлайнКазФинанс»), выдает до 130 тыс. тенге на срок до 31 дня. При необходимости кредит можно продлить на 7, 14, 21 или 28 дней. При этом в среднем в МФО обращаются за более скромными суммами, поскольку ставки здесь выше банковских. Большинству заёмщиков на неотложные нужды достаточно 50-60 тыс. тенге.

О спросе на услуги МФО в Казахстане говорит статистика: по итогам трех кварталов 2020 года микрокредитные организации увеличили объёмы выдачи займов на 11,5% до 368,6 млрд тенге. Больше всего МФО работает в Алматы, в Нур-Султане, в Шымкенте.

Пользоваться заёмными деньгами целесообразно только в исключительных случаях, а брать в долг под влиянием эмоций не рекомендуют ни психологи, ни экономисты. К новогодним праздникам и те, и другие советуют готовиться заранее: откладывать на подарки детям и родным, выбирать и покупать запанированное уже в октябре-ноябре. Так, например, удастся сэкономить в черную пятницу или заказать товар из-за границы пусть с долгой, но с бесплатной доставкой. Еще одна полезная рекомендация, охлаждающая интерес к эмоциональному шопингу, — подумать, сколько часов пришлось работать для покупки конкретной вещи.

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