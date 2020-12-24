Пока все доводы перебивает один: нежелание акима области иметь разницу во времени со столицей

Наша жизнь полна неожиданностей, и организует их, что особенно интересно, высшее руководство страны. Несколько лет назад мы элегантно и досрочно выполнили стратегическую программу 2030, так и не поняв, что она означала и к каким сияющим вершинам нас привела.

Затем не менее успешно стала выполняться программа «Рухани жангыру», уже даже последовали публичные реляции о ее выполнении, но никто до сих пор не расшифровал этот научно-технический термин.

Мы по привычке ждали положительных примеров сверху, но их не последовало. Когда произошла трагедия в Арысе с многочисленными жертвами и пожарами, весь народ и, в частности, бюджетников (эту вечную палочку-выручалочку властей) призвали перечислить однодневный заработок в пользу пострадавших. Но среди тех, кто откликнулся, не обнаружилось доморощенных миллиардеров из высшей элиты, которые, на мой взгляд, на личном примере должны были продемонстрировать модернизацию своего сознания, привязать призывы к конкретным делам. Опять теория разошлась с практикой.

А недавно по призыву президента плавно переселились в «слышащее государство». Замечательная идея, способная устранить пропасть между народом и властью. Но во что она превращается? Чиновники научились слушать людей, не перебивая, заканчивать разговор ставшей уже знаменитой пустопорожней фразой: «Я вас услышал!» А дальше все оставалось на прежних позициях. Нужны примеры? Пожалуйста!

Три года назад в области обозначилась инициативная группа во главе с фармацевтом Ольгой Ведлер, которая настаивала на переводе региона в свой часовой пояс. Вдохновлял их пример Кызылординской области, где подобную инициативу поддержали тогдашний аким Крымбек Кушербаев и депутат сената Марат Бахтиярулы. И область дружно перевела стрелки на час назад.

У нас же многочисленные выступления, подкрепленные столь же многочисленными мнениями ученых о пагубности жизни в чужом часовом поясе, о росте заболеваний психического плана, особенно среди детей, разбивались о железобетонную уверенность акима области - типа народу это не нужно. По устоявшейся методе власть в подобных случаях прибегает к опросу населения или инициативе общественных организаций, всегда готовых порадеть за акимат в обмен на благосклонность.

Хотя в нашем случае затея с опросом отдает профанацией. Глупо отдавать решение научно-медицинской проблемы в руки дилетантов-прохожих. Лучше прочитать мнения ученых, в том числе и казахстанских, изучить опыт Кызылординской области и решить проблему, не требующую никаких финансовых затрат.

Это, знаете, как вежливость: ничего не стоит, но очень дорого ценится.

Пока же все доводы перебивает один: нежелание акима области иметь разницу во времени со столицей. Именно этим обстоятельством объясняются уклончивые ответы главы региона и перевод стрелок на народ. Так власть поступала всегда, когда требовалось принять непопулярные решения, например, при переименовании улиц и поселков. В зале бушевали страсти публичных слушаний, а решение принимала группка людей, индифферентная к происходящему, - депутаты маслихата. Они не участвовали в полемике, потому что заранее знали, за что голосовать. В этом суть публичных слушаний и, извините, «слышащего государства». Господа, вам не надоело играть в недостойные игры?