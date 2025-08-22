Информация - с брифинга, который прошел сегодня, 22 августа в управлении государственных доходов по г. Костанай. Специалисты ведомства рассказывали об основных изменениях, которые принесет нам новый Налогового кодекса, вступающий в силу 1 января наступающего года.

- Новый кодекс содержит 848 статей, в понятийной части закона - 19 новых, - отметил руководитель управления Азамат КОЖУКОВ, - в 49 статей внесены изменения. Буквально со следующей недели мы начнем проводить семинары и дни открытых дверей для разъяснения положений кодекса и продолжим их вплоть до 31 декабря.

Часть новых требований касается, в первую очередь, бизнеса, но вслед многие изменения обязательно почувствует на себе и население. Например, с 2026 года отменяется освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость при реализации жилых помещений. То есть строительный бизнес станет плательщиком НДС, что может повлечь повышение цен на квартиры.

Увеличится число плательшиков корпоративного подоходного налога, в их число войдут даже школы, которые сейчас пунктом 1 ст. 222 действующего налогового кодекса исключены из числа плательщиков КПН.

На 10% вырастут ставки акциза на алкогольную продукцию - коньяк, вино, пиво, а также на сигареты, табак.

- И впервые вводится акциз на энергетические напитки, - сказал заместитель руководителя управления государственных доходов Алмаз НУРПЕИСОВ, - с 1 января по 31 декабря 2026 года ставка будет 100 тенге/литр, дальше - выше. Порядок взимания такой же, как с алкоголя.

Ставки в кодексе расписаны вплоть до 2030 года, в котором акциз на энергетики будет взиматься в сумме уже 240 тенге/литр. И это точно приведет к удорожанию товара, потому что акциз - «это вид косвенного налога, взимаемого в цене товара».

Кстати, повышение акцизного налога на дорогое импортное спиртное (свыше 500 тыс. тг от таможенной стоимости), сигары (свыше 10 тыс. тг от таможенной стоимости), а также на легковые автомобили (стоимость приобретения - от 18 000 МРП и выше), суда и воздушные суда (от 24 00 МРП) разработчики нового кодекса причисляют к «элементам налога на роскошь».

Хорошая новость - новый кодекс исключает платы за пользование лицензиями на отдельные виды деятельности.

- То есть при получении лицензии предприниматель вносит определенную сумму - это лицензионный сбор. А затем он должен ежегодно осуществлять плату за пользование лицензией, - пояснил Нурпеисов, имея в виду конкретно лицензию на розничную и оптовую реализацию алкоголя. - Плата вносится ежеквартально равными суммами. Но со следующего года ее вообще не будет.

Есть изменения и по другим видам платы.

Например, по плате за пользование природными ресурсами вводится освобождение при рубке леса на участках, пройденных пожарами, если площадь таких пожаров составила свыше 100 га. Конкретно эта норма была включена в кодекс по инициативе Костанайской области, поскольку Аулиекольский район до сих пор не очищен от горельника.

Для недропользователей (по твердым полезным ископаемым) исчисление платы за пользование земельными участками будет зависеть от периода разведки. Чем дольше будет длиться период разведочных работ, тем выше ставка платы.

В 40 раз увеличивается ставка платы за неиспользование земель сельскохозяйственного назначения.

Есть важный момент по плате за размещение наружной рекламы. Плательщиками остаются собственники объектов рекламы. Но если такой собственник по какой-то причине не определяется, то плательщиком будет признаваться собственник здания, на котором размещена реклама. А ставка плата впредь может не только увеличиваться, но и уменьшаться по решению маслихата. До сих пор возможность понижения предусмотрена не была.

Налоговики настоятельно рекомендуют всем, кого интересуют изменения в главном фискальном документе страны, в ближайшие месяцы приходить к ним на семинары. Информацию о времени и месте проведения они будут публиковать на своей странице в Instagram.