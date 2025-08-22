Встречу с горожанами пенсионного возраста провел сегодня, 22 августа, в ДК «Мирас» департамент экономических расследований Агентства РК по финансовому мониторингу. Назвали семинар: «Как себя обезопасить от финансового мошенничества».

Участие в просвещении старшего поколения также приняли сотрудники департамента полиции, Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка и представители партии «Аманат».

Мошенничество стало самым частым преступлением в Казахстане в 2024 году (34% от числа всех уголовных преступлений). В январе-марте 2025 года число уголовных правонарушений по статье "Мошенничество" увеличилось на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает портал factcheck.kz. Основной способ обмана - интернет-мошенничество, в том числе при онлайн-покупках, а также неправомерный доступ к личным данным и мошенничество с онлайн-займами.

- С начала года в Костанайской области было зарегистрировано более 1 000 преступлений по фактам интернет-мошенничества. Общий причинённый ущерб гражданам превышает 1 млрд тенге, - рассказал старший уполномоченный управления по противодействию киберпреступности ДП Костанайской области капитан полиции Рашид МАДЬЯРОВ.

Основные виды интернет-мошенничества: звонки от «сотрудников» банков, служб безопасности, правоохранительных органов.Чаще всего сообщают, что происходят транзакции на банковских счетах, что мошенники хотят вывести денежные средства или оформить кредит. Под таким предлогом заставляют перевести деньги якобы на безопасный счёт. Также мошенники могут представиться оператором связи, сотрудником почты, сотрудником поликлиники и просить продиктовать СМС-код.

- Если невнимательный гражданин диктует код, позже мошенники продолжают звонить от лица банка, сообщая, что только что ему звонил мошенник и пытается вывести деньги со счёта, - отметил Мадьяров. - Тем самым они давят на психологию человека. Если даже гражданин продиктовал код - ничего страшного, мошенники просто получают доступ к данным через eGov, но самостоятельно перевести деньги со счёта при таком стечении обстоятельств они всё равно не могут. Но если поступают такие звонки, будьте, пожалуйста, аккуратнее! Никогда сотрудники полиции и других правоохранительных органов не будут звонить на любые мессенджеры, тем более по видеозвонку. Настоящий сотрудник может позвонить только на обычную связь и попросить пройти в участок полиции. Также сотрудники банка не звонят и не говорят о каких-либо сомнительных переводах. Сотрудник банка звонит только в одном случае, если у вас идёт просрочка кредита. В других случаях это всегда мошенники.

На втором месте по распространённости - мошенничество через онлайн-покупки. Прежде, чем покупать что-либо в Интернете, убедитесь в надёжности платформы и продавца.

На третьем месте - мошенничество в сфере инвестиций. В социальных сетях много рекламы, где приглашают вложиться в какой-либо проект, чтобы, сидя дома, заработать много денег.

Чтобы уберечь себя, достаточно придерживаться простых правил: никому не сообщать свои личные данные, банковские счета, СМС-коды, которые приходят на телефон, и не переходить по подозрительным ссылкам в мессенджерах.

Что делать, если всё-таки обманули?

- Если человек осознал, что его обманули, первое, что он должен сделать, – позвонить на горячую линию банка и заблокировать счёт, - советует Мадьяров. - А также сразу же обратиться в 102. Если эти деньги где-то стоят на счету, мы совместно с сотрудниками банка можем заморозить этот счёт и уже по следственным действиям вернуть деньги.

Безопасность необходима и при использовании банковских карт.

- Все мы знаем, что нельзя никому сообщать ПИН-код карты, - обратился к залу главный специалист управления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Асхат НУРМАНОВ. – Но также никому не сообщайте трёхзначный код на обороте вашей карты (CVC,CVV). При оплате в магазинах не давайте свою карту в руки посторонним людям, потому что этой картой могут оплатить что-либо без вашего ведома или же сделать клон вашей карты. Для снятия денег используйте только официальные банкоматы. Если вы потеряли вашу карту или её данные были украдены, в первую очередь звоните сразу в банк, чтобы заблокировать карту. Или же вы можете самостоятельно её заблокировать с помощью банковского приложения. Чем быстрее вы это сделаете, тем сложнее для мошенника использовать вашу карту.

Пирамида или яма?

Историю о финансовой пирамиде «МММ» слышали все и должны знать, что подобные способы заработка ничем хорошим не заканчиваются. В 1994 году следствие признало потерпевшими более 10 тысяч человек, однако, по косвенным оценкам экспертов, пострадало около 10 млн человек. После резкого обесценивания бумаг «МММ» 50 человек покончили жизнь самоубийством.

Прошло 30 лет. Но и сейчас Агентство РеК по регулированию и развитию финансового рынка регулярно публикует списки организаций, признанных финансовыми пирамидами, а также предупреждает о высокой активности таких структур, особенно в сети Интернет, с акцентом на мошенничество и привлечение средств через социальные сети, используя обещания сверхдоходов.

- Финансовая пирамида – это тоже мошенничество, - пояснил руководитель управления департамента экономических расследований по Костанайской области майор Аскар АХМЕДЬЯРОВ. – В нашем регионе ситуация с финансовыми пирамидами не такая сложная, в основном это проблема больших городов - таких, как Астана, Алматы, Шымкент. Да, у нас были уголовные дела. Буквально в этом году возбуждены 3-4 уголовных дела, и сумма ущерба не такая большая. Не могу сказать, что в нашей области есть такие большие пирамиды. Но бывает, что мошенники из больших городов разъезжают по регионам и вовлекают людей в подобные финансовые структуры. Часто подобные конторы ассоциируют себя, как производственные кооперативы, сетевой маркетинг или инвестиционные компании. Наша задача - предотвратить это всё, выявлять подобные структуры, а не бороться с последствиями.

Признаки финансовой пирамиды:

*Необходимо вложить значительную сумму денег.

*Обещания высоких процентов доходности.

*Обязательное привлечение в проект новых клиентов (знакомых, родственников, коллег).

*Не имеет лицензии АРРФР и МФЦА на привлечение денег граждан.

*Компания зарегистрирована недавно, имеет минимальный уставной капитал и единственного учредителя.

*Активная и навязчивая реклама в интернете.

*Отсутствие юридического сопровождения (нет договора либо не предусмотрено обязательство и ответственность).

*Маскировка под «инвестпроекты», «сетевой маркетинг», «микрофинансовую организацию» и т.д.

*Принимают наличные деньги, криптовалюту либо используют различные платёжные системы без применения расчётных счетов в банке.

*Проект подаётся как «ноу-хау».

Фото автора

Автор - студент факультета связи Эгейского университета (Турция)