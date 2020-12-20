На электронных ресурсах центра постоянно появляется информация о проведении конкурсов оригинальных стартап-проектов. Участвовать в них может любой молодой человек, который хочет двигаться вперед за счет интеллекта и умения нестандартно мыслить. Пример тому - идеи победителей.

- Центр поддержки инноваций СПК «Тобол» существует с июля 2018 года. И работе с молодежью, особенно студенческой, мы с первого дня уделяем особое внимание, - говорит менеджер центра Азамат НУРКИН, - ведь опыт стран, успешно внедряющих передовые технологии, доказывает, что прогресс в этой сфере двигают молодые инноваторы. Поэтому центр всячески поощряет стремление наших ребят создать что-то новое, отмечает плодотворные и перспективные бизнес-идеи. Сотрудничаем при организации конкурсов с руководством вузов и колледжей, а также управлением предпринимательства и индустриально-инновационного развития.

Уже в третий раз центр поддержки инноваций провел конкурс Startup Weekend. В этом году в нем участвовали авторы 16 проектов. Их оценивало жюри, в состав которого входили работники СПК «Тобол», управления предпринимательства акимата Костанайской области, фонда «Даму», региональной палаты предпринимателей.

Гран-при конкурса и 250 000 тенге в качестве приза получил Адиль Жетписпаев с проектом «Кэшбэк-сервис «Рахат», который позволяет магазинам самим начислять бонусные баллы покупателям.

В числе тех, кто также был отмечен жюри, Нияз Азаматов (установка теплиц), Адиль Дикетаев (размещение сети установок для сбора мусора с дальнейшей его переработкой), Дмитрий Задорожнюк и Николай Ибрагимов (организация интернет-площадки «Финансовая грамотность»), Диас Токушев и Артем Таморко (проект «Крепко KZ» – разработка комплексной CRM-системы для предприятия).

Призовой фонд этого конкурса составлял 600 000 тенге. Деньги небольшие, лишь поощрение активности молодых инноваторов. Но и их можно потратить с умом, особенно если ты уже пробуешь себя в реальном бизнесе, как это делает, например, один из победителей Нияз Азаматов. Он занимается не просто установкой теплиц. Этот рынок в области уже прилично «заселен». Нияз же занимает в нем собственную нишу - его команда устанавливает теплицы «под ключ», понимая под этим не только монтаж стен и купола, но и обустройство внутри помещения грядок и установку системы орошения. Все это к тому же зиждется на принципах экологического земледелия. Такая идея была признана новаторской на конкурсе.

В ноябре Центр поддержки инноваций провел конкурс инновационных проектов для студентов колледжей и вузов «Болашаққа ұмтылу». Проводили его онлайн, для чего специально создали сайт umtylu.kz.

Поступило 23 заявки, проекты были в самых разных направлениях: и общепит, и здравоохранение, рекламный бизнес и горнодобыча. Призовой фонд - 1 млн тенге. Конкурсная комиссия отобрала 7 призовых проектов, а победителем был признан Алиби Амиргалиев, студент КРУ им. Байтурсынова, с проектом «Like.Go». Так автор назвал свой сервис монетизации лайков, смысл которого в том, что посетитель приходит в кафе, показывает свои лайки по хэштегу этого заведения и ему дают скидку.

Вторые и третьи места заняли авторы тоже весьма интересных идей: Мурат Акжол с проектом по озеленению интерьера «Фито-стены», Темирлан Умбетов с проектом школы программирования для детей Байтурсынова), Ангелина Диденкос проектом «Little miracle» - инновационная ортопедическая подушка для новорожденных, Вероника Опашная с проектом «Биоразлагаемая посуда», Владислав Ивашешин с идеей «4D голограмма» для использования в рекламе и Бекболат Жазыкпаев с проектом для сферы общественного питания «Salat bar».

Конкурсная комиссия отмечала, что участники предлагали свои идеи в самых перспективных сегодня сферах. Например, в области экологии, сохранения здоровья.

Проект Вероники Опашной, например, ориентирован на поиск безвредных для окружающей среды материалов, которые могли бы использоваться при изготовлении одноразовой посуды. Сегодня именно этот пластик агрессивно засоряет планету, а тарелка изготовленная из состава, который подобрали девушка и ее научный руководитель, в теплой воде растворяется за 9 часов, при этом совершенно безопасна для природы.

В декабре Центром поддержки инноваций на базе "Костанайского высшего экономического колледжа Казпотребсоюза" был проведен еще один конкурс - «ТАБИҒАТ.KZ» - инновационных проектов, эко-ориентированных через призму специальностей, которые получают студенты организаций технического и профессионального образования Костанайской области. Победители также поощрены суммой в 300 000 тенге. Участников интересовали темы управления отходами, повышение эффективности перерабатывающих производств.

Центр поддержки инноваций СПК «Тобол» приглашает творчески мыслящих молодых людей активно проявлять себя - выходить с интересными идеями, конкурировать, учиться друг у друга, общаться, побеждать. На сайте kostanayinnovations.kz и на innovations_kst в Instagram регулярно появляется информация о проводимых центром конкурсах. Не упускайте возможности!

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