В начале декабря в Доме молодежи КСТУ прошла в формате онлайн международная конференция под интригующим названием «Роботизация системы высшего образования». Поскольку это лишь личные заметки, а не отчет, я коснусь только того, что, на мой взгляд, затрагивает нас всех.

Во-первых, личное присутствие в зале с отличной акустикой и изображением наглядно продемонстрировало, что многие бури вокруг дистанционки связаны с качеством связи. Экран и гаджеты, с которыми губят глаза миллионы, это в сравнении все равно, что океанский лайнер и мелкая моторная лодка. Да беда в том, что дома такие экраны не используешь. Но это деталь.

Стержневыми мне увиделись два полюса в подходе к проблеме мирового и национального значения. Первый обозначил представитель Турции, чей доклад на огромном экране даже в английском написании воспринимался легко. Насколько я успел понять, наш турецкий коллега не просто воспевал блага роботизации, а полагал, что хороший робот лучше не очень хорошего преподавателя. А значит, роботизация в деле преподавания - движение по магистрали прогресса.

А вот представитель Чехии Ян Кемлбелл, критически отозвавшись о Болонской системе, столь же критически отнесся и к роботизации. Он напомнил, что слово «робот» восходит к понятию «раб». А раб-учитель, как язвили еще древние, и воспитает себе подобного, то есть раба. Доклад дополнили глубокие по смыслу изображения. Кроме сыра в мышеловке, в память запало одно из них: четыре колоритных карапуза с совершенно разными эмоциями: тот плачет, тот - смеется и т. д. Смысл наглядно простой: мы все разные, поэтому, подобно этим карапузам, на одно и то же можем реагировать по-разному. Оттого образование без многофакторной обратной связи - это (тут уж мое сравнение, неожиданное для меня самого) все равно что секс с резиновой куклой.

Сам я убежден, что роботизация, активизация искусственного интеллекта хороши как подспорье для выполнения механических граней деятельности педагога. Ну а как быть с заменой преподавателя? Попытайтесь ответить на этот вопрос сами.

Замечу только, что и на уровне министерств и у нас, и у соседей, как мне кажется, смешивают информирование, технологические стороны собственно обучения с образованием и воспитанием. Образование по самой своей сути - это же не просто напичкивание учащегося суммой сведений, формул, дат, схем. Нет, это лепка образа, образа человека, сотворчество преподавателя-педагога, образовательной среды. Да и воспитание, хотя и созвучно слову «питание», в принципе не может сводиться к духовным диетам из наборов, отштампованных за горами и за морями. Здесь, как в старом советском фильме Динары Асановой «Ключ без права передачи» и по мысли крупного американского философа Дьюи, нет глобальных рецептов, а главное - простейшая, но незаменимая система: «Человек - человек». Поэтому даже средний в плане информированности преподаватель (а знания любого из нас ограничены) остается значимым в человеческом общении, о котором замечательный французский писатель Экзюпери писал, как о «единственной на свете роскоши».



