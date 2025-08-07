Сальмонеллу нашел Россельхознадзор в костанайской курице
Бактерию рода Salmonella нашли в мясе курицы производителя ТОО "Жас – Канат 2006". О результатах лабораторных исследований после взятия проб от 5 августа сообщает Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору на сайте Россельхознадзора.
Иллюстративное фото pixabay.com
По результатам контроля костанайскому предприятию в Реестре Таможенного союза присвоили статус «усиленный лабораторный контроль». Что говорит по этому поводу сам производитель?
- Речь идет о продукции, на которую были заранее получены все необходимые разрешительные документы, включая ветеринарные сертификаты. Это обязательное условие для международных поставок, особенно когда речь идет о товарах, находящихся под контролем ветеринарной службы, - отмечает управляющий директор фабрики «Жас Канат 2006» Данияр АЛГУЖИН. - При пересечении границы Российской Федерации задействована Автоматизированная информационная система «Меркурий» — ключевой цифровой инструмент прослеживаемости продукции животного происхождения. Она фиксирует все этапы движения груза — от момента производства до ввоза — и исключает возможность фальсификаций либо нарушений санитарных норм. Вся продукция нашего предприятия прошла соответствующие этапы контроля и была оформлена в строгом соответствии с требованиями системы. Важно понимать, что на всех этапах логистики — от производства до конечного потребителя — ключевое значение имеет соблюдение температурного режима и условий хранения. Эти параметры напрямую влияют на безопасность и качество продукции, и их несоблюдение может привести к отклонениям, не связанным с самим процессом производства.
Что касается присвоенного статуса «усиленного лабораторного контроля», Алгужин поясняет, что это стандартная мера в рамках системы управления рисками, предусмотренная действующими правилами Евразийского экономического союза.
- Такая мера не означает запрет на экспорт, а служит дополнительной гарантией того, что продукция соответствует всем санитарным требованиям при её ввозе и реализации, - подчеркнул управляющий директор. - На предприятии ТОО «Жас – Канат 2006» строго соблюдаются как казахстанские, так и международные стандарты безопасности и экологичности. Мы уделяем особое внимание каждому этапу — от контроля сырья до выпуска готовой продукции.
В самом Положении, принятом Советом Евразийской экономической комиссии, при расшифровке данного статуса поясняется, что каждая партия, произведенная предприятием, при перемещении между государствами сейчас должна подвергаться отбору проб для последующего лабораторного контроля
