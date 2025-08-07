21 июля в селе Фёдоровка по ул. Гагарина, возле ул. Шевченко, проводили дорожные работы. Как рассказали «НГ» местные жители, рабочие начали ямочный ремонт на участке, где асфальт был ровным, без повреждений. Эту улицу, по их словам, заасфальтировали совсем недавно.

Фото читателей "НГ"

- Там не было ни ям, ни трещин - зачем копать хорошее покрытие?! - возмущаются они. - Теперь стало хуже: асфальт раскопали, а когда и как восстановят - неизвестно!

К тому же, по словам местных жителей, в райцентре много улиц, которые действительно нуждаются в ремонте, но приехали рабочие почему-то именно на ул. Гагарина. Интересно, что работы подрядчик завершил в этот же день и на объект с тех пор больше не возвращался. Жители считают, что причиной стало то, что снимали происходящее на камеру смартфона.

Ситуацию сегодня, 7 августа, на брифинге в РСК прокомментировал аким Фёдоровского района Тауба ИСАБАЕВ:

Фото РСК Костанайской области

- Этой весной мы проводили там осмотр и выявили "сетку" (дефект дорожного покрытия - "НГ"), - пояснил он. - 21 июля подрядчик, ИП "Петоян", устранил свои недостатки в рамках гарантийного содержания.

По словам акима района, в этом году в Федоровке уже отремонтированы улицы Фрунзе и часть улицы Ауэзова, на подходе ул. Шевченко. Улица Пушкина была защебенена.

- По улице Легкодухова у нас уже готова проектно-сметная документация, - добавил Исабаев. - Ремонт будем заявлять на следующий год, как и оставшуюся часть улицы Ауэзова. Это связано с тем, что срок содержания дорог после среднего ремонта - пять лет, и он подошёл.