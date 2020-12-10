Facebook попросили продать WhatsApp и Instagram
Федеральная торговая комиссия США подала антимонопольный иск против Facebook, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.
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Сообщается, что Федеральное правительство и власти 48 штатов подали два судебных иска о систематическом нарушении антимонопольных законов против компании Facebook. Они обвинили компанию в злоупотреблении своим лидирующим положением на рынке социальных сетей с целью подавления конкурентов.
"Действия Facebook по закреплению и поддержанию своей монополии лишают потребителей преимуществ конкуренции. Наша цель - заставить Facebook отказаться от антиконкурентного поведения, чтобы инновации и свободная конкуренция могли процветать", - заявил директор Бюро конкуренции Федеральной торговой комиссии США Ян Коннер.
We're reviewing the complaints & will have more to say soon. Years after the FTC cleared our acquisitions, the government now wants a do-over with no regard for the impact that precedent would have on the broader business community or the people who choose our products every day.— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) December 9, 2020
Представители Facebook назвали действия властей "ревизионизмом" и заявили на своей странице в Twitter о том, что правительство наказывает успешно работающий бизнес, напомнив, что именно Федеральная торговая комиссия несколько лет назад выдала компании разрешение на покупку Instagram и WhatsApp.
Отметим, что в июле прошлого года американские власти начали масштабное расследование в отношении Amazon, Facebook, Google и Apple для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства.
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