Федеральная торговая комиссия США подала антимонопольный иск против Facebook, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

Фото ©REUTERS

Сообщается, что Федеральное правительство и власти 48 штатов подали два судебных иска о систематическом нарушении антимонопольных законов против компании Facebook. Они обвинили компанию в злоупотреблении своим лидирующим положением на рынке социальных сетей с целью подавления конкурентов.

Истцы, в числе прочего, добиваются, чтобы суд принудил Facebook избавиться от мессенджера WhatsApp и социальной сети Instagram, контролируемых компанией. Комиссия отмечает, что обвинения против компании выдвинуты после продолжительного расследования.

"Действия Facebook по закреплению и поддержанию своей монополии лишают потребителей преимуществ конкуренции. Наша цель - заставить Facebook отказаться от антиконкурентного поведения, чтобы инновации и свободная конкуренция могли процветать", - заявил директор Бюро конкуренции Федеральной торговой комиссии США Ян Коннер.

We're reviewing the complaints & will have more to say soon. Years after the FTC cleared our acquisitions, the government now wants a do-over with no regard for the impact that precedent would have on the broader business community or the people who choose our products every day.