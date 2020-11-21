У жёсткого топпинга, который в Костанае почему-то именуется обрезкой, есть и противники и сторонники. Сторонникам можно как угодно долго и аргументированно рассказывать, почему это вредно для дерева, ничто их не убеждает. По их логике - раз делают, значит так надо, и баста!

Ул. Мауленова, 6. Август 2020 года. Ветка тополя только что отвалилась

А ещё среди сторонников много тех, кто в любой ситуации хочет… как бы это покорректнее выразиться... быть лояльным к местной исполнительной власти. И сидят такие одобрямсы на общественных советах, и говорят спасибо акимату за изуродованные (в озеленительном плане) улицы. И даже в местных изданиях статейки тискают в благодарственных тонах - дескать, как же хорошо, что город всё светлее и солнечнее, и нечего очернять указания горакимата и работу подрядчиков. Ишь, завелись тут критиканы!

Если бы все эти люди взяли за труд поразмышлять над аргументами противников топпинга, возможно, изменили бы точку зрения. Но, «поразмышлять» - это, видимо, невыносимая работа для суперлояльных (раньше их просто и ёмко лизоблюдами называли).

На страницах «Нашей Газеты» уже не раз было написано, почему жетский топпинг, да ещё и неоднократно проделываемый, это медленное убийство дерева.

Итак, когда тополю отпиливают практически весь ствол и все скелетные ветви, оставляя только пень 2-3-4-метровой высоты, тополь старается выжить. Для выживания ему нужна листва, поскольку только в ней в процессе фотосинтеза синтезируются органические вещества из неорганических. Листья растут на ветках. Поэтому, стараясь компенсировать потерю кроны, тополь выпускает как можно больше новых веток из того, что осталось от ствола. Основное их количество располагается как можно ближе к спилу, образуя довольно густой пучок. Ветки эти продолжают расти, толстеть, несут на себе аномально большие листья (чему не следует радоваться). А древесина-то у тополя рыхлая, крепкой её никак не назовёшь. Вот и отлетают такие ветки от «ствола» при малейшем усилении ветра (и ураган не нужен). Причём отлетают не просто, а с мощной «пяткой», лишая коры довольно ощутимый участок дерева. А зачастую ветки просто разламывают остаток ствола, и ничего другого не остаётся, как только спилить и выкорчевать то, что осталось. Так жизнестойкость тополя входит в непримиримое противоречие с рыхлостью его древесины благодаря активному вмешательству человека. Это вкратце и без лишних научных подробностей из физиологии растений.

Вот, пожалуйста, история одного тополя на протяжении некоторого времени. К сожалению, его фото до топпинга у нас нет (кто ж знал, что понадобится), зато то, что начало происходить после оболванивания прежде здорового дерева, удалось запечатлеть.

Растёт (пока растёт) этот тополь возле дома № 6 по улице Майлина. После ветренного дня в августе не удалось искалеченному дереву удержать все все ветви, часть из них упала, оторвав по приличному куску коры в месте прикрепления. Какое-то время эти ветви ещё жили, но потом стали увядать и пришлось их спилить. Этот тополь-инвалид ещё проживёт несколько лет, но всё равно погибнет. И надо будет высаживать на его месте новое дерево, если кусок земли впритык к дому не отдадут под какую-нибудь парковку, это у нас всегда пожалуйста.

Сентябрь - уже заметно увядание

Ноябрь - видно, что тополь весь в ранах

Думаете такой тополь один на весь Костанай? Нет, их много, просто этот отследить легче было, поскольку растет рядом с редакцией. Прекрасная жизненная иллюстрация к разговору о правильной обрезке. С убедительными картинками, для тех, кто понимает только комиксы.

Такая же история - на улице Туелсиздик