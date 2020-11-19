После поражения на выезде от сборной Албании команда Казахстана рискует вылететь в самый нижний дивизион Лиги наций. С четырьмя очками подопечные Михала Билека идут на последнем месте, и судьбу их, равно как и литовцев, решит заключительная игра.

Стоит признать, что наша сборная изначально котировалась ниже соперника. Да, в первом домашнем матче удалось добыть ничью, но албанцы выглядели предпочтительнее, и с тех пор состав стал сильнее. В частности, вернулся капитан команды Эльсеид Хюсай, играющий за “Наполи”. Так что при всей любви к национальной сборной тратить последние футбольные предложения от букмекеров стоило на другие коллективы, с большими шансами на успех.

Хозяева сразу пошли вперед и открыли счет на 16-й минуте - Мемушай навесил, а в штрафной защитники не помешали Чикалеши пробить головой. Через 7 минут счет удвоиться. Сначала защитник Алип, а затем вратарь Покатилов пытались выбить мяч после подачи со штрафного, но тот оказался в ногах у Исмайли. 2:0.

Правда, один гол Казахстан тут же отквитал. Начиная с центра, Айбол Абикен мощно послал мяч за спину вышедшему слишком далеко из ворот Берише. Фантастический по точности и силе удар, главный успех сборной в матче.

Албанцы продолжали атаковать, и на 61-й минуте Марочкин сбил Абраши в своей штрафной. Рэю Манай с пенальти установил окончательный счет.

В другом матче группы литовцы на выезде проиграли белорусам. Забив два быстрых мяча - Яблонский на 5-й и Эблонг на 20-й минутах, команда Михаила Мархеля спокойно довела игру до победы. Так что Литва по-прежнему опережает Казахстан лишь на одно очко и у нас есть все шансы остаться в лиге С.

В последнем туре мы принимаем коллектив Вальдаса Урбоноса на своем стадионе. В гостях подопечные Билека одолели соперника, а значит, и домашний успех вполне возможен.

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