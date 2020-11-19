Сегодня, когда средств от простуды и ее симптомов стало так много, важно уметь разобраться в них и выбрать эффективное лекарство. Не обязательно покупать самые дорогие препараты от зарубежных производителей, поскольку всегда есть более доступные аналоги. Они и помогут сэкономить на лечении.

Какие лекарства помогают от простуды?

Прежде всего нужно обращать внимание на действующее вещество лекарства, ведь именно ради него мы покупаем средство. Чем больше дополнительных компонентов, тем выше цена. Запомните несколько основных средств, которые помогут в борьбе с симптомами простуды:

ацетилсалициловая кислота;

ксилометазолин;

амброксол;

ибупрофен;

парацетамол.

Лекарственные средства на основе ацетилсалициловой кислоты обладают жаропонижающим и противовоспалительным действием. Если сама «ацетилка» стоит копейки, то препараты с ее использованием обойдутся в десять раз дороже.

Справиться с насморком - снять отек и заложенность носа, помогут сосудосужающие капли. Самый простой и доступный вариант - это ксилометазолин. Капли на основе ксилометазолина могут значительно отличаться по цене за счет использования вспомогательных средств, но лучше выбрать препарат с наименьшим количеством компонентов.

Средства от кашля так многочисленны и разнообразны, что среди них можно потеряться. Помните, что многие лекарства от кашля - это дорогая версия амброксола, который можно купить на сдачу.

Жаропонижающих средств тоже существует целая серия, но основные среди них - ибупрофен и парацетамол. Таблетки эти можно купить за копейки, а вот сиропы, капсулы и другие средства с этими веществами могут стоить сколько угодно. Парацетамол и ибупрофен обладают противовоспалительным действием, снижают жар и боль в мышцах. Выбирая средство от простуды, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Чем еще помочь при простуде?

Вспомогательным средством для борьбы с симптомами простуды может стать экстракт эхинацеи. Это простая и доступная настойка, которую добавляют в чай для поддержания иммунитета. Чаи с малиной, смородиной, лимоном тоже будут полезны при простуде. Выбирайте эффективные средства и оставайтесь здоровыми!

При симптомах простуды рекомендуем обратиться к врачу.

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