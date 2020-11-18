Сегодня ВИЧ – не показание для прерывания беременности.

Все беременные, вставая на учет в женской консультации, сдают анализ на ВИЧ-инфекцию. Что делать, если тест показал положительный результат? Важно помнить, что возможность иметь собственных детей у ВИЧ-положительных людей такая же, как и у отрицательных. Главное – прийти в центр по борьбе со СПИД, где женщине помогут сделать все, чтобы ребенку не передался ВИЧ.

В интервью с врачом-инфекционистом Костанайского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД Марией Шевырёвой мы постарались пошагово разобрать действия, которые потребуются от будущих мам, живущих с ВИЧ.

Первое, о чем следует задуматься, – это облегчение психологического состояния. Оказаться в дружественной комфортной среде – уже большой шаг к принятию своего диагноза. Следующий шаг – тщательно выполнять назначения врачей и незамедлительно встать на учет в Центр СПИД. Где врач-инфекционист назначит антиретровирусную терапию (АРВТ). Основная цель применения АРВТ при беременности – снизить вирусную нагрузку до неопределяемого уровня как можно раньше, чтобы не произошло инфицирования ребенка на поздних сроках беременности и во время родов.

По словам Марии Шевырёвой, очень важно принимать препараты на протяжении всей беременности, начиная с первого триместра. Как отмечает врач-инфекционист областного центра СПИД, терапию для каждой пациентки подбирают индивидуально. Антиретровирусные препараты выдаются бесплатно. Они безопасны и для матери, и для ребенка.

Мы поинтересовались у врача-инфекциониста областного Центра СПИД:

– Если у женщины ВИЧ, значит ли это, что она обрекает своих будущих детей на это заболевание?

– Конечно, нет. Беременная женщина должна ответственно подойти к своему здоровью и здоровью будущего малыша, наблюдаться в центре СПИД у инфекциониста и гинеколога, регулярно принимать антиретровирусные препараты, то есть быть приверженной к лечению.

– Какова вероятность заражения малыша?

– Вероятность заражения, к сожалению, высокая, поэтому необходимо обязательное обследование беременных на ВИЧ, только это позволяет осуществлять раннее выявление и раннее назначение АРТ для подавления репликации вируса, тем самым, снижая риск заражения.

Если же не принимать никаких мер – риск передачи вируса ребенку составляет 30-50 процентов. Этот риск еще выше, если мать была инфицирована незадолго до наступления беременности или в течение нее. Также опасность рождения ребенка с ВИЧ-инфекцией возрастает у женщин с поздней стадией заболевания, если вирусная нагрузка (количество вируса в крови) высокая, а иммунитет низкий.

– Когда может произойти передача ВИЧ-инфекции от матери ребенку?

– Передача ВИЧ от матери к ребенку может произойти внутриутробно, во время родов при прохождении через родовые пути, при грудном вскармливании.

– Означает ли это, что ВИЧ-инфицированная женщина не сможет кормить малыша грудью?

– К сожалению, это так. Потому что существует риск передачи инфекции через грудное молоко.

– Какие меры должна предпринимать женщина с ВИЧ, чтобы максимально обезопасить будущего малыша?

– Прежде всего, не поддаваться панике, обратиться в центр СПИД, принимать АРВП и регулярно проходить мониторинг вирусологической и иммунологической эффективности терапии. Ну, и, конечно, придерживаться рекомендаций специалиста центра СПИД.

– Будет ли беременность женщины с ВИЧ сопровождаться дополнительными рисками и осложнениями?

– Никаких осложнений и рисков угрозе здоровью для женщины с ВИЧ при беременности нет.

– Как планировать беременность ВИЧ-инфицированным супругам?

– Обратиться в центр СПИД, где их проконсультируют специалисты –инфекционист, гинеколог, психолог. Пройти обследование и по достижении необходимых показателей разрешается зачатие. Но наблюдение на этом не заканчивается, а продолжается до родов и в послеродовой период.

– Какие профилактические меры должны предприниматься по отношению к младенцу, родившемуся от ВИЧ-инфицированной женщины?

– Профилактические меры по отношению к младенцу предпринимаются еще внутриутробно. Мама принимает АРВ препараты, проходит контроль вирусной нагрузки, если показатели оптимальные, то роды возможны естественным путем. Если вирусная нагрузка высокая, рекомендуется оперативное родоразрешение. После рождения в первые шесть часов жизни малышу назначается антиретровирусная профилактика на шесть или 12 недель (этот срок определит инфекционист, опираясь на показатели вирусной нагрузки матери). И, конечно, искусственное вскармливание. В положенные сроки проводится обследование детей на ВИЧ. И этого не стоит бояться. Это необходимая процедура, чтобы убедиться, что ребенок здоров, и мы все делаем правильно.

– Какие советы можно дать ВИЧ-инфицированным женщинам, узнавшим о беременности?

– Вести здоровый образ жизни, чаще гулять на свежем воздухе, посещать гинеколога по месту жительства и обязательно поставить в известность врача-инфекциониста центра СПИД. И непременно радоваться этому счастливому предстоящему событию.

– Благодарю за беседу.

P.S.: Лекарство от ВИЧ, полностью избавляющее инфицированного человека от этого заболевания, пока не найдено. Но ВИЧ-положительные люди могут жить полноценно и долго, если будут соблюдать все предписания врача и принимать необходимые меры. Более того, люди с ВИЧ создают счастливые семьи и рожают здоровых детей. Важно лишь ответственно подойти к беременности и сделать все, чтобы малыш не заразился вирусом. Дети, родившиеся у ВИЧ-положительных женщин, живут так же, как и их сверстники, и после снятия с учета не нуждаются ни в каких дополнительных медицинских мероприятиях. ВИЧ-положительная мать, принимающая терапию и следящая за вирусной нагрузкой, никак не может навредить своему ребенку и может наслаждаться материнством, не оглядываясь на свой статус.

За период с 1 января 2019 года по 31 октября 2020 года на учете в областном Центре СПИД состояло 58 детей. Восемь из них снято с учета, так как у детей ВИЧ-отрицательный статус. В 2019 в Костанайской области году родилось 26 детей от ВИЧ-инфицированных женщин, из них восемь – в Рудном. В 2020 году – 25 детей, двое – в Рудном. Все дети находятся под наблюдением врача-инфекциониста центра СПИД и проходят обследование в положенные сроки. После получения отрицательных анализов в 18 месяцев дети снимаются с учета.

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