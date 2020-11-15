15 ноября Казахстан отмечает День национальной валюты. Но для кого-то "тенге" - это не просто слово, означающее деньги, а еще и имя. Сколько таких человек живет в стране, узнал корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Турар Казангапов ©/TENGRINEWS

По данным сайта агентства по стратегическому планированию и реформам, в Казахстане есть люди с именами Тенге и Теңге - таких 81 и 11 соответственно. Но есть и другая интересная вариация имени - Актенге (99 человек) и Ақтеңге (57).

Одна из носительниц этого имени - Актенге Каналиева - рассказала, что оно значит."Так меня назвал мой дедушка. Ведь в год моего рождения появилась наша валюта. Мне нравится мое имя. Я никогда не задумывалась о его значении. Наверное, добавили слово Ақ (в переводе с казахского "белый". - Примечание), желая, чтобы в жизни я была светлой и доброй девушкой", - рассказала она.

В одном классе с Актенге училась девочка по имени Тенге. Обе они родом из Мангистауской области. Интересно, что большая часть носителей и носительниц этих двух имен живут именно в данном регионе - всего 78 человек.