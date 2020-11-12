Хотя призовой фонд во втором сезоне Epic League значительно меньше, чем на The International, полмиллиона долларов достаточно солидная сумма, чтобы за нее побороться. Тем более, что главный турнир состоится лишь в следующем году при условии, что опять не будет перенесен.

Так что сейчас все поклонники Dota 2 следят за закрытой квалификацией, которая определит двух участников первого дивизиона. Еще восемь сильнейших коллективов получат прямое приглашение от организаторов. Особый интерес турнир вызывает у азартных любителей ставок, ведь для выигрыша не принципиально, кто сражается, две топовые команды в гранд-финале или пара аутсайдеров в группе. Главное - правильно предсказать победителя. А на https://gg-bbet.ru/dota-2/ прогнозы на разнообразные исходы встреч, большая роспись матчей здесь открывает широкие возможности для знатоков киберспорта.

Пусть самых лучших команд в закрытой квалификации нет, без интересных участников турнир не обошелся. Наиболее примечательный коллектив здесь - mudgolems. На ESL One Germany эти парни произвели настоящий фурор, переиграв на старте плей-офф Team Liquid, а затем прервали 20-ти матчевую победную серию Team Secret. Правда, на большее “големов” не хватило, до финала турнира они не добрались - сначала уступили Natus Vincere, а затем Liquid взяли реванш.

Сейчас mudgolems доказывают, что достойны вновь сразиться с лучшими. В групповом этапе квалификации они выиграли оба матча, а в плей-офф последовательно одолели российские команды Gambit Esports и Yellow Submarine. Теперь mudgolems достаточно выиграть еще один матч, и место в первом дивизионе им обеспечено.

Их соперник определится в сражении между Yellow Submarine и Live to Win, еще одной командой из РФ. В этом турнире вообще много команд из России и СНГ - 12 из 16, а две группы полностью составлены только из них. Правда, количество пока не перешло в качество, до борьбы за места в высшем дивизионе добрались только две. Одна из них туда попадет наверняка, а вот за вторую путевку надо обязательно побеждать mudgolems.

Live to Win, кстати, уже встречались с ними в группе, и тогда выиграть не смогли. Теперь для реванша требуется сперва одолеть Yellow Submarine. Шансы аналитики дают примерно равные, некоторые полагают, что Live to Win чуть сильнее, но разница в котировках букмекеров не доходит даже до 0.1.

Так что все определит игра.

На правах рекламы