Ggbet dota 2 - кто сразится во втором сезоне Epic League
Хотя призовой фонд во втором сезоне Epic League значительно меньше, чем на The International, полмиллиона долларов достаточно солидная сумма, чтобы за нее побороться. Тем более, что главный турнир состоится лишь в следующем году при условии, что опять не будет перенесен.
Так что сейчас все поклонники Dota 2 следят за закрытой квалификацией, которая определит двух участников первого дивизиона. Еще восемь сильнейших коллективов получат прямое приглашение от организаторов. Особый интерес турнир вызывает у азартных любителей ставок, ведь для выигрыша не принципиально, кто сражается, две топовые команды в гранд-финале или пара аутсайдеров в группе. Главное - правильно предсказать победителя. А на https://gg-bbet.ru/dota-2/ прогнозы на разнообразные исходы встреч, большая роспись матчей здесь открывает широкие возможности для знатоков киберспорта.
Пусть самых лучших команд в закрытой квалификации нет, без интересных участников турнир не обошелся. Наиболее примечательный коллектив здесь - mudgolems. На ESL One Germany эти парни произвели настоящий фурор, переиграв на старте плей-офф Team Liquid, а затем прервали 20-ти матчевую победную серию Team Secret. Правда, на большее “големов” не хватило, до финала турнира они не добрались - сначала уступили Natus Vincere, а затем Liquid взяли реванш.
Сейчас mudgolems доказывают, что достойны вновь сразиться с лучшими. В групповом этапе квалификации они выиграли оба матча, а в плей-офф последовательно одолели российские команды Gambit Esports и Yellow Submarine. Теперь mudgolems достаточно выиграть еще один матч, и место в первом дивизионе им обеспечено.
Их соперник определится в сражении между Yellow Submarine и Live to Win, еще одной командой из РФ. В этом турнире вообще много команд из России и СНГ - 12 из 16, а две группы полностью составлены только из них. Правда, количество пока не перешло в качество, до борьбы за места в высшем дивизионе добрались только две. Одна из них туда попадет наверняка, а вот за вторую путевку надо обязательно побеждать mudgolems.
Live to Win, кстати, уже встречались с ними в группе, и тогда выиграть не смогли. Теперь для реванша требуется сперва одолеть Yellow Submarine. Шансы аналитики дают примерно равные, некоторые полагают, что Live to Win чуть сильнее, но разница в котировках букмекеров не доходит даже до 0.1.
Так что все определит игра.
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