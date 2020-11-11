По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня, 12-14 ноября, на территории Костанайской области будет облачно с прояснениями, местами ожидается снег и низовая метель. Кроме того, возможны туманы и гололёд.

Фото Ксении РЕБИК

- В четверг, 12 ноября, ночью будет 5-10, на юге области 2 градуса мороза, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - Днем на большей части территории области будет от 0 до 5 градусов мороза и лишь на юге области столбики термометров поднимуться до отметки +3°С. Такие же температурные показатели ожидаются и в пятницу, 13 ноября. В субботу, температура воздуха немного понизится, ночью термометры покажут -8...-10°С, днём -3...-8°С.

В областном центре показания термометров будут следующими. В четверг: ночью -6...-8°С, днём -1...-3°С. В пятницу: ночью -5...-7°С, днём -2...-4°С. В субботу: ночью -8...-10°С, днём -3...-5°С.

По прогнозам синоптиков, в четверг ожидается северо-западный ветер, в пятницу он сменится западным, а затем юго-западным, который в субботу перейдёт в северо-восточный. Скорость ветра в ближайшие три дня составит составит в среднем 9-14 м/с, но в дневное время возможны усиления скорости до 18 м/с в четверг и в последующие два дня до 15-20 м/с.