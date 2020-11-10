Простую, но в то же время действенную схему придумали два жителя села Федоровка Федоровского района. Работая в микрофинансовой организации, они оформляли на односельчан под различными предлогами микрокредиты на крупные суммы. Деньги оставляли себе. Заемщики получали лишь небольшую часть.

Главному фигуранту дела 30 лет, его сообщнику - 32. В криминальные передряги парни ранее не попадали. Один работал начальником отделения в Фёдоровке, другой – менеджером подгруппы в этом же отделении. В начале 2019 года руководитель решил зарабатывать деньги на своих финансово неграмотных односельчанах, оформляя на них кредиты. Для этого привлек своего подчиненного - тот искал «клиентов», которые соглашались подписывать договор займа за небольшой процент от всей суммы. При этом все документы о получении микрокредита преступники оставляли у себя. Поэтому многие жертвы впоследствии успевали забыть о наличии у них неоплаченного кредита.

Первое время схема работала без сбоев: мошенники аккуратно платили по каждому кредиту, чтобы не вызвать подозрений. Но после того, как число кредитов достигло несколько десятков, погашать их стало проблематично и по многим образовались просрочки. После внутренней проверки, которую инициировало управление безопасности МФО KMF, все обстоятельства вcкрылись. Компания подала в суд на своих сотрудников.

В результате действий мошенников за полгода пострадали 21 гражданин и финансовая организация. Общий ущерб составил почти 40 млн тенге.

В сентябре 2020 года Фёдоровский районный суд Костанайской области вынес приговор - 3 года и 5 лет лишения свобод с отбыванием наказания в колонии среднего режима. Также осужденные должны в солидарном порядке полностью возместить причиненный ущерб. В зале суда оба афериста свою вину признали.

«В микрофинансовой организации KMF действует политика нулевой терпимости к мошенничеству. Как только мы заметили признаки невозврата, сразу провели проверку и передали все материалы в полицию. МФО KMF, как социально ответственная организация, добилась взыскания всего ущерба с виновников преступления, а не с граждан, которых ввели в заблуждение и воспользовались их финансовой неграмотностью», - прокомментировал приговор Айдос ШОКАНОВ, руководитель управления безопасности МФО KMF, представлявший в суде интересы компании.

Апелляционная судебная коллегия оставила приговор без изменений.

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