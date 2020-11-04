34-летняя рудничанка подозревается в неоднократном хищении денег у жильцов многоквартирных домов. Как сообщила сегодня пресс-служба ДП Костанайской области, женщина, выдавая себя за уборщицу, собирала плату за услуги по уборке подъездов. В основном ее жертвами стали пожилые люди.

"Очередной жертвой стала 87-летняя пенсионерка. Путем обмана, используя беспомощное состояние потерпевшей, подозреваемая, находясь в прихожей, похитила из сумки денежные средства в сумме 9 000 тенге и скрылась в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела криминальной полиции УП Рудного установили личность мошенницы.

"Пенсионерка опознала «мнимую уборщицу». Ранее подозреваемая уже привлекалась судом к уголовной ответственности за совершение аналогичных 13 фактов", - пояснили в ДП.

Проводится расследование по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 188 ч. 3 УК РК (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 2-х до 7-ми лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Подозреваемя водворена в изолятор временного содержания УП Рудного.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО

