Приговор суда № 2 Костаная в отношении осужденного А. поступил на исполнение службы пробации. Как сообщили "НГ" в департаменте уголовно-исполнительной системы Костанайской области, А. регулярно звонил по мобильному телефону отцу его бывшей супруги, причем делал это "в неприличной форме, тем самым унижал его честь и достоинство".

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Отец бывшей жены предупреждал, что будет записывать разговор, но А. не реагировал. Потерпевший обратился в суд.

"Согласно заключению специалиста-лингвиста, выражения, допущенные А., являются оскорбительными, нецензурным (непристойным), следовательно, в лингвистическом смысле имеют статус неприличной языковой формы. При таких обстоятельствах нанесенные оскорбления содержат состав уголовно-наказуемого деяния. А, был признан виновным в совершении уголовного правонарушения, назначено наказание в виде 20 часов общественных работ", - сообщили в ведомстве.

В соответствии со ст. 57 УИК РК., общественные работы организуют местные исполнительные органы в общественных местах. Их выполнение контролирует служба пробации по месту жительства осужденного.

Осужденный А. скрылся от пробационного контроля, его местонахождение пока не удалось установить. Поэтому служба пробации направила материал в суд № 2 о замене общественных работ арестом: из расчета одни сутки ареста за четыре часа неотработанных общественных работ.

Согласно постановлению суда № 2, после обнаружения осужденного А. он будет водворен в ИВС Костаная.