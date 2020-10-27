Занятия дежурных групп в школах Костаная пройдут в дистанционном формате
27 октября 2020, 11:24 | Общество
Об этом только что сообщили в отделе образования. В связи с погодными условиями занятия для второй смены в костанайских школах решено провести в формате онлайн.
Фото Ксении РЕБИК
Днем в Костанае столбики термометров показывают -1 градус, ветер северный, 18 м/с.
Напомним, офлайн занятия для учеников Костаная и Рудного первой смены также были отменены и перенесены в дистанционный формат.
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