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Занятия дежурных групп в школах Костаная пройдут в дистанционном формате

27 октября 2020, 11:24 |  Общество

Об этом только что сообщили в отделе образования. В связи с погодными условиями занятия для второй смены в костанайских школах решено провести в формате онлайн.

Фото Ксении РЕБИК

Днем в Костанае столбики термометров показывают -1 градус, ветер северный, 18 м/с.

Напомним, офлайн занятия для учеников Костаная и Рудного первой смены также были отменены и перенесены в дистанционный формат.