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Отменить занятие в первую смену в Костанае и Рудном рекомендовало управление образования
27 октября 2020, 07:59 | Общество
Такое решение было принято в связи с неблагоприятными погодными условиями.
- Если дети пришли в школу, домой их без родителей отправлять не будут, - сообщили в управлении. - С теми детьми, кого не смогут забрать родители, будет продолжено обучения.
В Костанае утром температура составила -2 градуса, идёт снег. Скорость ветра 15 м/с.
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