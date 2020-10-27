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Отменить занятие в первую смену в Костанае и Рудном рекомендовало управление образования

27 октября 2020, 07:59 |  Общество

Такое решение было принято в связи с неблагоприятными погодными условиями.

- Если дети пришли в школу, домой их без родителей отправлять не будут, - сообщили в управлении. - С теми детьми, кого не смогут забрать родители, будет продолжено обучения.

В Костанае утром температура составила -2 градуса, идёт снег. Скорость ветра 15 м/с.