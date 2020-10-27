Оценка преимуществ сотрудничества с инвестиционной группой JKR Investment Group: основные нюансы работы, ожидаемые результаты, условия начала взаимодействия.

Инвестиционная группа JKR official site путеводитель, дающий молодым компаниям шанс выйти на стабильную доходность. Всесторонняя поддержка, предоставляемая инвестфондом, помогает разобраться в тонкостях деятельности, найти для себя работающие инструменты, получать стабильные доходы.

Что известно о компании

JKR Investment Group компания, основанная в 2017 году на Кипре. Стартовый капитал 6,8 млн. долларов, за период активной деятельности он увеличен до 106 млн. долларов. Привлекательные условия сотрудничества доступны амбициозным проектам таких направлений:

цифровой маркетинг;

генерация контента;

киберспорт.

Предпочтение отдается стартапам работающим в сфере энтертеймен. Инвестиционная группа рассматривает это направление максимально перспективным, оно будет удерживаться в топах не меньше 10 лет.

Принципы работы инвестгруппы

К сотрудничеству привлекаются молодые компании, но с активной, сильной командой. Интересны продукты, нуждающиеся в технической, коммерческой проверке. Важна возможность увеличения дохода методом привлечения новых клиентов и экономии средств.

Принципы создания взаимовыгодной рабочей среды:

поддержка репутации через представление квалифицированных услуг в сфере трейдинга, аналитики, экономики, юриспруденции. Сотрудники JKR проходят тщательный отбор на должности, регулярно совершенствуются;

честность, прозрачность, понятность условий. Гарантировано грамотное управление рисками и взвешенный подход к управлению инвестициями;

выгода и удобство. Инвестиции с JKR стали проще, продуктивней. Инвестгруппа помогает стабилизироваться на рынке, наладить источник получения дохода;

понимание проблем каждого клиента. При подборе механизмов решения задач, определение действенных финансовых инструментов учитывается специфика каждого проекта, его индивидуальные запросы.

С JKR развитие идет планомерно и стабильно, за 3-5 лет после начала взаимодействия, только после стабилизации позиций на рынке, инвестору оплачивается причитающийся ему процент.

Результаты взаимодействия

Инвестор дает комплексную поддержку своим подопечным проектам на каждом этапе деятельности. Штат профессионалов знает, как использовать инвестиционные инструменты, автоматизировать процессы, детально вести учет по портфелям. JKR специалисты своего дела, обеспечивающие такие результаты:

быстрое достижение поставленных на старте финансовых целей;

доступ к проверенным финансовым, инвестиционным, банковским услугам;

выгодное инвестирование в связке с куратором.

Эффективные стратегии секрет успеха проектов, в которые инвестирует группа. Полностью исключены спекулятивные схемы, продукты с признаками финансовой пирамиды. Взаимовыгодное сотрудничество дает хорошие результаты и уверенность в завтрашнем дне.

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