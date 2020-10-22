По оценке Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), каждый год в мире регистрируется около 25 миллионов новых случаев инфекций передающихся половым путем, не исключением является Казахстан. Последние годы эпидемиологическая ситуация в Костанайской области улучшается, но регистрируются еще сотни заболеваний передающихся половым путем.

Иллюстративное фото myjewishlearning.com

На сегодняшний день известно более 40 видов возбудителей, которые вызывают половые инфекции, некоторые типы гепатитов, ВИЧ и других заболеваний, которые приводят к нежелательным последствиями осложнениям со стороны здоровья. К тому же не все заболевания проявляются сразу. Одни через 3-4 дня, для других нужны недели или месяцы. Ряд инфекций протекают бессимптомно, в этом случае пациент не знает о своем заболевании и может служить источником заражения для других половых партнеров.

Если у подростков или лиц с высоким сексуальным риском были незащищенные половые контакты, два и более половых партнеров, значит, он относится к группе риска заражения инфекциями передающимися половым путем.

В такой ситуации оказываются молодые люди и лица с рискованным половым поведением, которые не знают и не пользуются средствами контрацепции (презервативы), а также не предают этому должного внимания. Эффективность использования барьерной контрацепции защищает от инфекций передаваемых половым путем, а также нежелательной беременности в 95-98% случаев. Порой молодые люди избегают этой защиты, не знают, как правильно пользоваться, или просто стесняются приобретать их в аптеках.

Что касается ВИЧ – инфекции, то она имеет имеет три основных пути распространения, это половой (не защищенный), через кровь (использование одного шприца у лиц употребляющих инъекционные наркотики) и «вертикальный» - при вынашивании, родах и грудном вскармливании от инфицированной матери к плоду.

В Костанайском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД, где молодежь и лица с рискованным сексуальным поведением могут анонимно, конфиденциально и добровольно прийти на прием к врачу- специалисту и пройти лабораторное обследование в Дружественном кабинете. При выявлении инфекций, передаваемых половым путем назначается лечение или дополнительное дообследование. С пациентами на доверительном уровне проводится беседа о половой гигиене и профилактических мероприятиях инфекций передающихся половым путем.

Всю необходимую информацию, консультации специалистов и медицинскую помощь молодежной группе, а также лицам с повышенным сексуальным риском можно получить в Костанайском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД по адресу: г. Костанай, ул. Амангельды д. 134.

Телефон доверия: 8 (7142) 37-05-80, 37-05-90

Интернет-сайт: www.aidskst.kz

Медицинская сестра дружественного кабинета Лозовая Инесса Владимировна

На правах рекламы

