В отношении двух мужчин, незаконно производивших отстрел птиц возле охотничьего угодья, начато расследование. Об этом сегодня, 1 октября, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Факт незаконной озоты выявлен в Камыстинском районе во время рейда по соблюдению природоохранного законодательства, а также выявлению фактов браконьерства. Двое жителей области засели в окопах, откуда стреляли по птице, когда их заметили полицейские. При проверке у них обнаружили тушку краснозобой казарки (этот вид занесен в красную книгу Казахстана), а также по две тушки крякаша и огаря, ружья и патроны.

- Зарегистрировано уголовное дело по ст. 337 ч. 4 п. 2 УК РК (незаконная охота в отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а также животных, на которых введен запрет на пользование), - сообщили в пресс-службе ДП. - Назначены судебно-баллистическая экспертиза, а также комплексное судебно-экспертное биологическое исследование птицы для выяснения всех обстоятельств данного факта.

Как отметили в полиции, это первый выявленный факт незаконного отстрела краснозобой казарки в этом году.

Справка

Краснозобая казарка – птица редчайшей красоты. Свое название получила из-за яркой каштаново-рыжей окраски зоба и шеи. Этот самый маленький красивый гусь пролетает более 4 тыс. км со своих зимовий на Каспии и Черном море, чтобы в конце мая – начале июня успеть к сезону гнездования в Таймырской Тундре. Краснозобая казарка относится к вымирающему виду водоплавающих птиц и находится под охраной международной и казахстанской Красных книг. Охота на казарку запрещена.