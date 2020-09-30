Как сообщили в ДКБТУ, все больные выписаны из инфекционного отделения Аулиекольской районной больницы в связи с улучшением состояния и отрицательным лабораторным результатом. Над ними установлено медицинское наблюдение.

Иллюстративное фото ©Турар Казангапов

11 сентября в мини-центре при Тимофеевской СШ отравились 11 человек (7 детей и 4 взрослых), диагноз "сальмонелла энтеритидис" по проведенным лабораторным исследованиям был подтвержден у девяти пациентов: пятерых детей и четырех сотрудников мини-центра.

- Изначально заболело 11 человек, но мы выявили "сальмонелла энтеритидис" у еще одного ребенка, поэтому теперь пострадавших 12, из них 8 детей и 4 взрослых, - ответил на запрос "НГ" и. о. руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области Владимир НЕЧИТАЙЛО.

По результатам лабораторных исследований у десяти пациентов выделена Salmonella enteretidis, у двух анализы дали отрицательный результат, поэтому диагноз сальмонеллез был выставлен клинически.

- Носитель инфекции среди персонала не выявлен, - сообщается в ответе. - Персонал пищеблока прошел медицинский осмотр, у поваров имелся санитарный допуск к работе.

Сейчас в территориальные управления ДККБТУ поступают обращения от руководителей объектов образования о проведении проверки пищеблоков на соответствие санитарным требованиям.

Напомним, после этого ЧП управление образования Костанайской области собиралось усилить контроль над столовыми мини-центров и интернатов.